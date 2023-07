En Sporting Cristal tienen claro que la misión es disputar dos torneos de manera simultánea (los play offs de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson); entonces, en el Rímac evaluaron la alternativa de reforzar la banda izquierda y, en medio de esa tarea, apareció el nombre de Nicolás Pasquini (ojo, también se dio la salida de Johan Madrid a la Universidad César Vallejo). El lateral argentino ya está en nuestro país y este lunes realizó una conferencia de prensa. Aquí su palabra.

“Me encontré con un club muy grande. Las primeras impresiones es que hay un buen grupo, gente muy amable, me han tratado de maravilla y espero adaptarme lo más rápido. Sé que es un club grande, que siempre está peleando los primeros puestos, que juega copas internacionales; me tocó enfrentarlo en Sudamericana”, sostuvo el jugador en conferencia de prensa.

Nicolás Pasquini -a su vez- dio detalles de la primera charla que tuvo con Tiago Nunes, quien tuvo palabras de respaldo hacia el nuevo refuerzo de Sporting Cristal. Eso sí, el estratega brasileño aún no le especificó qué funciones tendrá en su pizarra.

“Hoy (lunes) fue el segundo entrenamiento con el grupo; ayer tuve una charla con el técnico, me dio la bienvenida, todavía no hablamos bien de lo que quiere de mí dentro del campo, pero sí me dijo que no son muchas cosas complicadas”, agregó.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de este empate sin goles con Alianza Lima, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana, pero a nivel internacional. Los ‘celestes’ recibirán a Emelec por la ida de los play-offs para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este duelo está pactado para el miércoles 12 de julio desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

Los rimenses están obligados a sacar un buen resultado en condición de local para luego definir la llave en Guayaquil. El encuentro de vuelta está programado para el miércoles 19 de julio desde las 7:00 p.m. y se llevará a cabo en el estadio George Capwell. En lo que respecta a los refuerzos para este segundo semestre de la temporada, el elenco bajopontino contará con Nicolás Pasquini (Talleres de Córdoba) y Franco Medina (Cienciano), mientras que Percy Liza y Diego Soto regresaron de sus respectivos préstamos.





