Alianza Lima cerró el fin de semana con un triunfo contundente frente a Universitario de Deportes, por 2-1 en el estadio Monumental. Uno de los artífices de dicho resultado fue Pablo Sabbag, quien rápidamente se ha ganado el cariño de los hinchas. Pero, ¿qué pasó con Hernán Barcos? ¿Llegó para suplirlo?

El delantero colombiano de origen sirio ha sido bastante contundente al afirmar que él no busca reemplazar a nadie, incluso, ha manifestado llevarse muy bien con el ‘Pirata’, quien se ha comportando como un gran anfitrión, desde que supo que llegaría este año a nuestro país para vestir la ‘blanquiazul’.

“Con Hernán Barcos tenemos una relación muy buena. Desde antes de llegar acá, él me estuvo escribiendo por Instagram para que yo viniera a Alianza Lima, que iba a llegar a un gran club y me ha estado ayudando. Nos comunicamos siempre y le preguntaba cómo iba el equipo, porque yo llegué un poco tarde”, contó para GOLPERU.

Asimismo, agregó que “cuando llegué, fue el primero que me recibió y me ayudó para conseguir mi casa, me dio contactos. Lo he dicho anteriormente, como jugador todo saben que es un crack, pero lo es más como persona. En lo deportivo también me está ayudando mucho; por ejemplo, antes del partido me dio varios consejos y creo que me sirvieron”.

Incluso, enfatizó que “de mi parte, si también le toca jugar a él y esperar a mí, lo haré de buena manera, voy a estar tranquilo, porque de verdad quiero que le vaya bien y sé que es mutuo. De mi parte solo aprovechar eso, que un referente tan grande, como él, me esté ayudando y me esté aportando para que cada día sea mejor”.

Respecto a sus motivos para jugar con Alianza Lima, explicó que “me llamó mucho la atención venir a jugar al más grande del Perú y también la Copa Libertadores, es un reto que tenemos nosotros por superar”. Además, confesó que cuando se dio la oportunidad de llegar a La Victoria, llamó a su amigo Sergio Peña, a quien conoció en Portugal, y este le dijo “firma”.





