Esa imagen ha quedado grabada en la historia del fútbol peruano y tiene varios significados. Es fácil explicarlo desde lo deportivo: Alianza Lima jugaba la final por el título nacional y el hincha quería estar allí como sea. Sin embargo, también puede entenderse desde otro plano: el comercial. ¿Por qué? Porque el cuadro blanquiazul no solo coronó su éxito dentro del campo de juego, también lo hizo fuera de él: atrajo a su afición al estadio durante todo el año y le dio una experiencia única que jamás olvidará.

En ese sentido, Depor conversó con dos especialistas en marketing deportivo, quienes analizaron el ‘fenómeno’ Alianza Lima y explicaron cuáles fueron los aciertos en el área comercial del club para también ‘campeonar’ en ese rubro.

¿Por qué Matute se llena fecha tras fecha?

Eduardo Flores, experto en marketing deportivo y director de Toque Fino, explica el éxito comercial de Alianza Lima desde la habilidad del club para brindarle al hincha una experiencia distinta; es decir, que ir al estadio sea como acudir al cine a ver una película o visitar un centro comercial con la familia.

“Alianza entendió muy bien que el fútbol es una fiesta, que la experiencia del hincha va más allá de los 90 minutos. Y generó esa conexión a través de lo vivido fuera del estadio, en el patio de comidas, los shows de bandas musicales en los entretiempos o antes de los partidos, o experiencias simpáticas con los niños para que los padres puedan llevarlos y pasarla bien en familia. Creo que ese cambio de chip ha sido muy positivo para enganchar con el asociado blanquiazul”, expresa.

Pero lograr eso no es fácil, ya que requiere conocer el perfil del aficionado aliancista. Flores lo describe como un hincha pasional que quiere demostrar que su club es el más fuerte de todos. “La pasión del hincha de Alianza está por encima de todos. Ellos usan la frase ‘este amor no es para cualquiera’. Son muy pasionales. Cada vez que el club vende algo nuevo agotan rápidamente el stock. Eso me gusta mucho, porque la marca Alianza Lima se potencia más. Yo creo que tiene para hacer grandes cosas en los próximos años”.

Por su parte, Carlos Eldredge, exjefe de marketing de Melgar y socio fundador de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo, destaca la capacidad del club blanquiazul para innovar en el área comercial y acercar a ese hincha pasional al estadio. “Ha sabido explotar correctamente lo que el hincha quiere y acorde a los logros deportivos del equipo. Ha ido innovando, porque ha cubierto las necesidades de los hinchas que van al estadio. Eso es importante”, apunta.

¿El éxito deportivo y comercial van de la mano?

Para ambos especialistas, es normal que el éxito deportivo y comercial estén directamente relacionados. Es decir, si a un equipo le va bien, tendrá el apoyo de los hinchas y el estadio se llenará; caso contrario, habrá menos interés. No obstante, con Alianza ocurre algo singular: “Al ser uno de los clubes más populares y queridos del país, concentra un grupo muy grande de hinchas. Y si a este alto número de fanáticos le sumas los éxitos deportivos, lógicamente va a haber una respuesta muy positiva tanto a nivel comercial como deportivo”, asegura Flores.

Eso sí, el director de Toque Fino remarca una diferencia: en Europa no ocurre lo mismo que en el Perú. “Allá tu equipo puede ir séptimo, octavo o décimo, y el éxito comercial se da, porque hay una identidad del hincha con el equipo de su ciudad. Aquí es diferente. A un equipo que no le va bien en la tabla, que no pelea arriba, puede hacer algunas acciones interesantes de marketing y de e-commerce, pero no va a generar lo mismo que un equipo que está peleando la punta o que clasifica a una Libertadores o Sudamericana”.

Ahora, si comparamos el caso de Alianza Lima con los de Universitario y Sporting Cristal, que también estuvieron en la pelea por el título nacional, existe una diferencia. Los íntimos tienen el plus de haber ganado el Clausura y la Liga 1, lo que les permite “llenar más portadas y hacer que se le vea algo extraordinario”, apunta Flores. Sin embargo, la discusión no pasa por quién ganó a quien, sino por hacer que “el área comercial tenga éxito”, en mayor o menor medida, “ya que eso sirve para atraer a las empresas privadas al fútbol peruano”.

Por su parte, Eldredge añade algo importante: la gestión comercial no es la misma para todos los clubes. “Eso va a acorde a la idiosincracia de cada club, de cada región y de cada ciudad de nuestro país. Nosotros podemos diversificar. Por ejemplo, la estrategia en Arequipa es distinta, en Cusco, en Trujillo también. Cada ciudad tiene una particularidad y los clubes debemos saber explotarlas y afrontarlas”, comenta.

¿Cuál es el siguiente paso de Alianza Lima en lo comercial?

Garantizado el éxito comercial del cuadro blanquiazul, lo siguiente es mantener lo conseguido y potenciarlo. “Alianza ha sabido cubrir varios aspectos. En el OTT están con Alianza Play, en el show de espectáculos en los partidos han avanzado muchísimo (’kiss cam’, ‘igualitos’), también con la gastronomía en los estadios. Ahora tiene que ir de la mano con el tema del ticketing, de los ingresos y todo aquello que viene con la modernización de las nuevas tecnologías digitales. Incluso, con la tienda online y los productos que están sacando para los hinchas”, dice Eldredge.

No obstante, Flores sostiene que Alianza debe apunta a convertirse en el primer club peruano en vender toda la taquilla del año, tal y como lo hace River Plate en Argentina. De hecho, el ‘Millonario’ llena el Monumental en cada partido que le toca jugar de local. “Se puede. Mira la final, los boletos se acabaron en tiempo récord y sin saber quién era el rival”. A eso hay que agregarle que el club nunca abrió la venta de entradas para el público en general, ya que todas se agotaron entre socios y abonados.

Esa situación abre un escenario difícil y a la vez bonito para la directiva íntima: Matute ya no se da abasto para recibir al hincha blanquiazul. “Tengo entendido que Alianza está pensando en la ampliación de su estadio para atraer a más gente, de manera que se vuelva un destino turístico para los hinchas del fútbol”, apunta Flores.

