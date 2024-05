Un caso que parecía una denuncia por pérdida de tarjeta de propiedad, terminó siendo un problema mayor para Ray Sandoval en Piura. El futbolista de Atlético Grau se encuentra detenido en la comisaría de Castilla tras tener dos requisitorias emitidas por el Juzgado Penal Unipersonal. A propósito de esta situación, el cuadro ‘albo’ usó sus redes sociales para dar a conocer la situación del jugador y cómo se viene desarrollando la investigación.

Resulta que, el día de ayer, Sandoval fue detenido en la Comisaría de Castilla-Piura por una requisitoria que arrastraba desde el año 2019, en la Jurisdicción de Lima Centro. El cuadro ‘albo’ resaltó que este hecho sucedió cuando el futbolista no tenía un vínculo con la institución.

“Nuestra institución es respetuosa de las leyes y normas que rigen en nuestro país. Por esta razón, confiamos que el proceso se resolverá de la mejor manera. Cabe indicar que Ray Sandoval se ha puesto a derecho de la justicia y está a disposición de lo que el caso requiera para poderle poner punto final a dicho proceso”, se lee en la última parte del comunicado.

Comunicado de Atlético Grau sobre Ray Sandoval. (Foto: Twitter)

Cabe resaltar que esta no es la primera situación de Ray Sandoval en temas extradeportivos: en el año 2020 fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP), tras conducir su vehículo en estado de ebriedad. Además, en 2022, su automóvil fue parte de un accidente de tránsito al chocar avenidas Málaga y José María, en Piura. No sé comprobó si él estaba o no en el carro en el momento del hecho.

El presente de Ray Sandoval

Ray Sandoval debutó profesionalmente con Sporting Cristal en el 2014, pero para la siguiente temporada fue prestado a Real Garcilaso (hoy Cusco FC) con el objetivo de que sume más minutos. En el 2016 volvió a tienda rimense y ahí se quedó hasta el 2017, en el que seguramente fue su mejor año ya que llegó a marcar 13 goles y, a su vez, sirvió dos asistencias, registros que lo llevaron a estar en la órbita de la Selección Peruana.

Después de un infructuoso paso por Monarcas Morelia de México, donde entrelazó buenos rendimientos y suplencias justificadas, volvió a Sporting Cristal en el 2020. No obstante, ese mismo año rompió los protocolos de seguridad por la pandemia del COVID-19 y fue separado por la institución bajopontina, recalando en Cusco FC. Ya en el 2021 pasó brevemente por UTC.

Ray Sandoval juega desde el 2022 en Atlético Grau, club que lo recibió y en donde intenta recuperar su mejor versión. En total, contabilizando las tres temporadas en las que viene jugando por el combinado piurano, el delantero registra 14 goles y cinco asistentes en 64 compromisos disputados. Por otro lado, solo en la Liga 1 Te Apuesto 2024, lleva un tanto en nueve duelos jugados.





