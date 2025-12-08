La salida de Néstor Gorosito abrió un nuevo capítulo en Alianza Lima y, mientras se define quién tomará el mando para el 2026, las voces vinculadas al entorno íntimo empiezan a marcar la ruta que debería seguir la dirigencia. En medio de ese escenario, Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, dio un mensaje claro respecto al perfil del próximo técnico, apuntando a un cambio profundo que vaya más allá de los resultados inmediatos. Sus declaraciones no solo respondieron al desgaste del ciclo anterior, sino que también tocaron puntos sensibles como el manejo del plantel, la continuidad de referentes y la importancia de recuperar la disciplina interna, aspectos que hoy pesan tanto como lo que ocurra dentro del campo.

Para Zúñiga, la decisión de dar por finalizado el ciclo de Gorosito era inevitable. Sostuvo, en una charla con TVPerú, que el club no podía insistir en errores que ya habían mostrado consecuencias deportivas y estructurales, por lo que un quiebre era necesario. En esa línea, remarcó que el nuevo entrenador debe diferenciarse claramente del argentino, apostando por un proyecto más estable, ordenado y alineado a la planificación que otros equipos han desarrollado con éxito en el torneo local.

El dirigente explicó que Alianza Lima necesita un técnico con visión de largo plazo, capaz de sostener una idea futbolística sin depender únicamente de momentos o individualidades. Sin embargo, también enfatizó que dicho perfil debe contemplar liderazgo, manejo de grupo y una exigencia disciplinaria que en los últimos meses se vio deteriorada.

Sobre el caso particular de Barcos

En ese punto, Zúñiga abordó el caso de Hernán Barcos, dejando entrever que la salida del ‘Pirata’ no debería resolverse sin una evaluación serena. Señaló que jugadores con su trayectoria merecen un análisis más amplio, aunque dejó claro que su posición es una sugerencia, no una exigencia, apelando al sentir del hincha aliancista que todavía valora el aporte del delantero.

Hernán Barcos es el jugador más influyente de Alianza Lima en la Liga 1. (Foto: Liga 1)

Cartas en el asunto sobre las indisciplinas

Sobre la disciplina interna, el presidente de Aliancistas del Perú fue directo. Indicó que la plantilla tiene talento, pero que eso no basta cuando no existe compromiso absoluto con las normas del club. Para él, el próximo entrenador deberá ser firme en este aspecto, garantizando que el trabajo grupal no se vea afectado por conductas que pongan en riesgo el rendimiento colectivo.

Asimismo, reconoció que Alianza debe modernizar ciertos procesos para evitar que episodios extradeportivos vuelvan a influir sobre la temporada. Recalcó que el cambio de comando técnico representa una oportunidad para ordenar la interna, fortalecer la identidad del plantel y evitar que se repitan situaciones que generaron cuestionamientos en el tramo final del año.

Sobre el nuevo DT de Alianza Lima

Finalmente, el dirigente dejó abierta la expectativa respecto al próximo DT, indicando que la dirigencia ya está en evaluación y que la elección debe equilibrar experiencia, estilo de juego y capacidad de gestión. Lo único seguro, según sus palabras, es que el perfil será radicalmente distinto al de Gorosito, dejando claro que el club apunta a un giro importante en su planificación deportiva para el 2026.

Néstor Gorosito deja Alianza Lima tras renovar su contrato en octubre. (Foto: AFP)

TE PUEDE INTERESAR