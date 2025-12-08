El 2025 ha sido un año muy movido para Christian Cueva. Después de quedarse en Cienciano y tener un primer semestre muy bueno, siendo clave para que el equipo se meta en octavos de final de la Copa Sudamericana, su decisión de marcharse a Emelec generó opiniones divididas. Muchos creían que no era el momento y que primero debía cerrar un buen año para recién pensar en buscarse su revancha en el extranjero.

Finalmente aquellos que dijeron eso terminaron teniendo la razón, pues el paso de ‘Aladino’ por el ‘Bombillo’ fue muy accidentado y en ningún momento pudo reeditar algo de lo que mostró en Cienciano meses atrás. Los problemas físicos no lo dejaron tranquilo, las lesiones lo marginaron de varios partidos importantes y los problemas económicos del cuadro ecuatoriano lo empujaron a tomar la decisión de volver al Perú.

Así pues, luego de rescindir su vínculo con Emelec, Cueva no tardó en conseguir equipo ya que desde mucho antes venía negociando un nuevo contrato para no quedar en el aire cuando quedase libre. De esta manera, el último domingo fue anunciado como refuerzo de Juan Pablo II College para la temporada 2026, convirtiéndose así en la principal apuesta del equipo de Chongoyape para darle un salto de calidad a su plantel.

Christian Cueva firmó por Juan Pablo II College tras rescindir con Emelec. (Foto: Getty Images)

Horas después, el mediocampista dio sus primeras palabras tras su retorno a la Liga 1: “Vengo con ilusión y muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol. Aquí quiero lograr cosas importantes junto con la gente. Juan Pablo II tiene un proyecto serio y me encanta Chongoyape. Me siento bendecido”.

El contrato de Christian Cueva con Juan Pablo II College será por dos años. En Chiclayo esperan que el volante de 34 años pueda ponerse a punto y con el correr de las semanas encuentre la plenitud física que no tuvo en la segunda parte del 2025, un detalle importante para que las lesiones lo dejen tranquilo.

Hay que tomar en cuenta que la temporada 2025 fue la primera del elenco chiclayano en la máxima categoría del fútbol, logrando salvarse del descenso en las últimas jornadas del Torneo Clausura, quedando a solo cuatro puntos de perder la categoría. En total sumaron 33 puntos en 35 partidos disputados, cosechando ocho triunfos, nueve empates y 18 derrotas. Eso sí, pese a mantenerlos en Primera División, los directivos no le renovaron el contrato a Santiago Acasiete.

Juan Pablo II College se mantuvo en Primera División tras pelear por el descenso. (Foto: Liga 1)

Críticas a Christian Cueva desde Ecuador

Si bien Christian Cueva no tuvo ningún impedimento para liberarse de Emelec para definir su regreso a la Liga 1, la prensa ecuatoriana soltó ácidas críticas hacia la dirigencia del conjunto norteño por apostar por él, cuestionando su profesionalismo y el mal estado físico que tuvo durante el último semestre del 2025. No perdonaron a ‘Aladino’.

“Ojalá Emelec aprenda, ya olvídense de estos jugadores sin ganas, para ‘viva la joda’ en los últimos años de carrera y que, además, con sueldos altos”, argumentó Santiago Bucaram López, periodista del programa De Una SF, el cual se transmite por Zapping.

En otro momento de su intervención, Bucaram habló sobre los inconvenientes físicos que tuvo el huamachuquino a lo largo de estos meses, incluso cuando el propio club señalaba que se estaba poniendo en forma para sacar su mejor versión. “Y dejen de mentir… Cueva vino gordo y se fue más gordo”, sentenció.

En cuanto a sus números, Cueva disputó 17 encuentros con Emelec, entre LigaPro (15) y Copa de Ecuador (2), marcando un total de dos goles. Pese a que tuvo chispazos y por ratos dejó sensaciones positivas, no encadenó una seguidilla de buenos partidos y careció de consistencia en su juego. Sumado a eso, se perdió varios compromisos debido a sus constantes lesiones.

Christian Cueva recibió críticas desde Ecuador por su paso por Emelec. (Foto: Emelec)

