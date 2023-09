Alianza Lima es una familia. En estos momentos los jugadores, el comando técnico y los hinchas están más unidos que nunca. Todos apuntan hacia un objetivo: conseguir el tricampeonato a fin de año. A pesar de que el primer equipo está concentrado en el próximo partido ante Unión Comercio, se dio un tiempo para recibir al cuadro blanquiazul de futsal down, que recientemente clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga de Futsal Down de Lima y Callao 2023.

Este jueves por la mañana, minutos antes de que inicie la sesión de entrenamiento, el equipo dirigido por Sebastián Mamani llegó al estadio Alejandro Villanueva para compartir un momento con el plantel bicampeón del fútbol peruano. Por supuesto, jugadores como Hernán Barcos, Christian Cueva, Jairo Concha, entre otros, los recibieron con los brazos abiertos.

“Nuestro equipo de futsal down compartió un momento con el primer equipo previo al entrenamiento en casa”, señaló el cuadro íntimo en sus redes sociales. Además de conversar y tomarse fotografías, todos los jugadores hicieron un círculo para que bailaran un poco en el campo. ‘Aladino’ no desaprovechó la oportunidad y sacó sus mejores pasos al lado de un integrante del equipo de futsal down.

A inicios de septiembre, el equipo de Mamani venció 5-3 a su similar de San Martín y avanzó a las ‘semis’. Sumó su tercer triunfo en el Torneo Clausura tras derrotar por 13-2 a Capacitados y 9-1 a Cienciano. Cabe destacar que en la última fecha del Grupo A se medirá ante Copa Azul.

El objetivo del equipo es asegurar el título del Clausura para sellar su clasificación a la Copa Latinoamericana de Futsal Inclusivo, que se disputará en el mes de noviembre en Salto, Uruguay. Recordemos que Alianza Lima llegó a la final del Torneo Apertura 2023 de futsal down.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será frente a Unión Comercio y se realizará en el estadio Alejandro Villanueva. El compromiso está programado para jugarse este domingo 17 de septiembre desde las 6:30 p.m. (horario en Perú). Recuerda que la transmisión estará a cargo de la señal de Liga 1 MAX. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del encuentro.

En estos momentos, el cuadro blanquiazul tiene 23 puntos y se ubica en el tercer lugar del Torneo Clausura 2023, solo dos unidades debajo de Sporting Cristal y Universitario (ambos tienen 25 puntos). Mientras que en la tabla acumulada Alianza Lima tiene 65 puntos y le saca cinco unidades de ventaja al equipo celeste. Eso sí, el club de La Victoria tiene un partido jugado más.





