¿Por qué Rodríguez será el ‘10′ que Andrade, Cueva y Concha no pudieron ser en Alianza Lima? (Foto: Jorge Cerdán)

El arribo de Sebastián Rodríguez al Perú para convertirse en el próximo ‘10′ de Alianza Lima genera expectativa entre los hinchas por lo que puede ofrecer en el cuadro blanquiazul. El uruguayo de 31 años es poseedor de una buena técnica con el balón en los pies, puede jugar de enganche, volante mixto o interior, y es un camaleón a la hora de adaptarse a cualquier sistema de juego. Su polifuncionalidad es un plus para lo que Alejandro Restrepo intenta plasmar este año en la Liga 1 y la Copa Libertadores; pero su juego también es una garantía de que no volverá a pasar lo que sucedió el año pasado con Andrés Andrade, Christian Cueva y Jairo Concha. ¿Por qué ‘Bigote’ será el ‘10′ que sus antecesores no pudieron ser en el conjunto íntimo?

Mejor presente Partamos de una certeza: pese a que Rodríguez todavía no ha debutado con Alianza Lima, su carta de presentación y el contexto en el que llega al club ya supera al que en su momento tuvieron Andrade, Cueva y Concha. En el primer caso, cuando el ‘Rifle’ aterrizó en Matute desde Atlético Nacional, poseía un registro similar al del uruguayo. Andrade venía de jugar 48 partidos y marcar cinco goles con el ‘Verdolaga’. Esa cifra se parece mucho a la del volante charrúa, quien jugó 43 compromisos y anotó nueve tantos con Peñarol en el último año. Sin embargo, la principal y más importante diferencia está en la trascendencia que cada uno adquirió en su club de procedencia. Mientras que Andrade había sido titular en el 68% de los partidos de su equipo, Rodríguez fue inicialista en el 97% de las veces con el ‘Carbonero’. Entonces, ¿existe o no una mejoría en ese sentido? Lo que Alianza Lima -ahora- prioriza son estándares de calidad para que un jugador pueda formar parte de su plantel 2024. Hay una mejora en ese aspecto, pero no es el único. Cuando Cueva llegó a la institución victoriana, lo hizo en un momento irregular, donde su falta de ritmo competitivo, la ausencia de partidos oficiales y su evidente sobrepeso le costaron ponerse en buen estado físico. Y sin estar en buenas condiciones, el riesgo de contraer una lesión era mayor. Al final, ‘Aladino’ sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla, jugó casi todo el año lesionado y nunca logró ser el ‘genio’ que todos conocemos. Pero ahora la situación cambió: a diferencia de Cueva, en Matute encontraron en Rodríguez a un jugador que llega en buen momento, no presenta lesiones de consideración y lo jugó casi todo el año pasado. Es decir, dio un salto cualitativo en la elección del jugador más importante de su equipo. Experiencia, técnica y gol Y la diferencia entre Rodríguez y Concha también salta a la vista. Si bien Jairo fue bicampeón nacional con Alianza Lima y tuvo etapas en las que fue importante dentro del esquema táctico blanquiazul, no supo mantener esa trascendencia ni tampoco logró afianzarse como el ‘10′ inamovible del equipo. ‘Bigote’, en cambio, tiene la experiencia, la buena técnica y el gol de su lado para construir un recorrido mejor que el de su antecesor. Esas cualidades suman a la hora de colocar sobre una balanza a ambos futbolistas; pero no determina el éxito. En tres años, Concha marcó apenas 12 tantos con los íntimos, mientras que Rodríguez hizo nueve solo en 2023 con los aurinegros. Por estadísticas, presente y condiciones, el uruguayo reúne las cualidades para convertirse en el ‘10′ que Alianza Lima necesita para el correcto funcionamiento de su sistema. El club suma a sus filas al tercer jugador latinoamericano con mejor valoración del 2023 (posee un 7.52 de puntaje), superado solo por Lionel Messi (7.70) y Mauro Icardi (7.53), según Sofascore. Quizá es el mejor momento de Rodríguez y por eso genera ilusión entre los hinchas. Ahora, dependerá de él mantener ese nivel en la cancha y de Alejandro Restrepo potenciarlo en beneficio del equipo. ‘Bigote’ ya demostró que es un volante camaleónico, polifuncional y cerebral. Es cuestión de esperar para verlo en acción.

TE PUEDE INTERESAR Universo bicolor: radiografía de un Perú que busca salir del coma con Jorge Fossati

