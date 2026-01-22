Alianza Lima vuelve a estar en el centro de la atención internacional, esta vez por un delicado episodio extradeportivo que sacudió al club en plena pretemporada. Una denuncia presentada en Argentina por una joven de 22 años, vinculada a un presunto caso de abuso sexual, involucra a tres futbolistas del conjunto blanquiazul (Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña) y ya se encuentra bajo investigación judicial. La gravedad del hecho y el contexto en el que se habría producido provocaron una inmediata reacción de la prensa extranjera, que abordó el caso con amplitud y preocupación.

La denuncia señala a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes fueron separados de manera indefinida del plantel principal mientras avanzan las diligencias correspondientes. El incidente habría ocurrido durante la estadía del equipo en Montevideo, en el marco de su participación en la Serie Río de la Plata 2026, torneo amistoso que Alianza Lima disputó como parte de su preparación para la temporada.

Medios deportivos de la región no tardaron en informar sobre el caso. TyC Sports, uno de los principales portales de Argentina, tituló su nota remarcando el inicio del proceso judicial: “Una denuncia judicial involucra a jugadores de Alianza Lima. Una joven argentina de 22 años acusó por presunto abuso sexual con acceso carnal a Miguel Trauco, Sergio Peña Flores y Carlos Zambrano por un hecho que habría ocurrido el 18 de enero en un hotel de Montevideo, Uruguay”.

Desde Brasil, Ge.Globo también se refirió al tema, poniendo énfasis en la decisión institucional adoptada por el club íntimo tras conocerse la acusación: “Alianza Lima anunció la retirada de Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña del equipo principal por tiempo indefinido. Los tres jugadores son acusados de delitos sexuales por una joven de 22 años”, informó el medio brasileño en su cobertura.

En Argentina, Diario Olé destacó el perfil de los futbolistas involucrados y su habitual presencia en la selección peruana, subrayando el impacto regional del caso: “Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, todos habituales en la selección de Perú, están acusados de haber abusado sexualmente de una ciudadana argentina tras un partido de la Serie Río de la Plata en Uruguay”, señaló el portal deportivo.

La prensa chilena también dedicó espacio al episodio. El diario La Tercera calificó la situación como un fuerte golpe para el fútbol peruano y entregó detalles del contexto en el que se habría producido la denuncia, indicando que el hecho habría ocurrido en el hotel de concentración del plantel blanquiazul en Montevideo. El medio resaltó que los tres jugadores señalados eran referentes del equipo y exseleccionados nacionales.

De acuerdo a lo informado desde Chile, la denunciante habría decidido no realizar la querella en Uruguay y retornar a Argentina, donde finalmente formalizó la acusación ante las autoridades judiciales. Actualmente, la justicia argentina ya inició las investigaciones correspondientes y, de avanzar el proceso, deberá coordinarse con la justicia uruguaya debido al lugar donde habrían ocurrido los hechos.

La repercusión del caso también llegó a Estados Unidos. El periodista Daniel Solana, a través de sus redes sociales, se refirió al complejo momento que atraviesa la institución blanquiazul en la antesala de un evento clave de la temporada: “Se supone que el sábado será una celebración del fútbol en Lima, pero el ambiente en Alianza Lima es comprensiblemente pesado en este momento con las recientes acusaciones de abuso”, escribió.

Este delicado episodio se da a pocos días de la Noche Blanquiazul, evento en el que Alianza Lima tiene previsto enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi. Mientras continúan las diligencias judiciales, el club emitió un comunicado oficial confirmando la separación indefinida de los futbolistas involucrados y reafirmando su disposición a colaborar con las autoridades, en un contexto que mantiene al cuadro íntimo bajo la mirada del fútbol internacional.

