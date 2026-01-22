El mercado de pases continental se ha sacudido con una noticia que retumba desde Buenos Aires hasta Lima, involucrando a uno de los gigantes de América en una operación de alto calibre. Boca Juniors ha decidido ir con todo por los servicios de Kevin Serna, presentando una propuesta formal que confirma que el interés no es solo un rumor de pasillo, sino una intención real de fichaje inmediato. La directiva ‘Xeneize’, urgida de talento ofensivo tras caerse otras opciones, ha puesto la puntería en el ex jugador de Alianza Lima que hoy destaca en el Fluminense, un movimiento que ha encendido las alertas en las oficinas de La Victoria y Tarma por las importantes cifras que podrían ingresar a sus cuentas si se concreta la venta.

Según reportes de medios como Globoesporte, el cuadro argentino activó el ‘Plan Serna’ luego del intento fallido por contratar a Marino Hinestroza. La excelente imagen que dejó el colombiano en la Copa Libertadores pasada, sumada a su adaptación y rendimiento sostenido desde su llegada al ‘Flu’ a mediados del 2024, terminaron por convencer al Consejo de Fútbol de Boca para lanzar una ofensiva por su ficha.

La negociación ha entrado en una etapa decisiva con la presencia de Narciso Algamis, representante del jugador, en territorio brasileño. El agente, figura conocida en el medio peruano, viajó personalmente a Río de Janeiro para gestionar las conversaciones directas entre las directivas, buscando destrabar una operación que promete ser compleja debido a la importancia deportiva que ha ganado el futbolista en su actual club.

Aunque el hermetismo es alto, las cifras que se manejan en la prensa internacional son más que seductoras para todas las partes. El periodista César Luis Merlo informó que la oferta inicial rondaría los 5 millones de dólares por la compra del pase, aunque otras fuentes especulan que el monto podría oscilar entre los 5 y 7 millones, números que demuestran la fuerte inversión que Boca está dispuesto a realizar.

Sin embargo, la tarea no será sencilla para los argentinos, pues en Fluminense no tienen intención de desprenderse fácilmente de una de sus figuras. La directiva del ‘Tricolor’ analiza la propuesta con cautela, valorando enormemente el aporte de Serna, quien ha respondido con creces en el campo registrando 13 goles y 9 asistencias, convirtiéndose en una pieza fundamental para el esquema carioca.

Los beneficios de clubes peruanos

Aquí es donde entra la expectativa en Perú, específicamente en La Victoria, donde siguen el minuto a minuto de la transacción. Alianza Lima se frota las manos ante una posible venta, ya que el cuadro blanquiazul conservó inteligentemente el 30% de la carta pase del jugador cuando lo transfirió a Brasil, asegurándose una ganancia millonaria por futuras operaciones como esta.

Pero la alegría no sería exclusiva de los íntimos, pues en la altura de Tarma también sacan la calculadora con mucha ilusión. El ADT, club donde Serna mostró sus primeras credenciales en la Liga 1, mantuvo un 20% de los derechos económicos del cafetero, por lo que su transferencia a Boca Juniors significaría un ingreso histórico e inédito para las arcas del equipo celeste.

Con las cartas sobre la mesa, las próximas horas serán cruciales para definir el futuro del extremo colombiano. Mientras Boca presiona y Fluminense resiste, dos clubes peruanos aguardan expectantes el desenlace final, sabiendo que el talento que alguna vez disfrutaron en nuestras canchas podría ahora generarles una inyección económica vital para sus propios objetivos de la temporada.

¿Cuándo volverá a jugar Boca Juniors?

Luego de vencer por 2-1 a Olimpia en la Serie Río de La Plata, Boca Juniors volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Riestra, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. Este encuentro está programado para el domingo 25 de enero desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadores como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataformas de Disney Plus Premium. En Argentina también se verá por TNT Sports y el servicio de paga de Fanatiz y AFA Play. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

