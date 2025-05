La figura de Jefferson Farfán sigue siendo sinónimo de identidad para Alianza Lima. A pesar de su retiro de las canchas, su cercanía emocional con el club alimenta constantemente rumores sobre un posible retorno, esta vez en un rol más administrativo o incluso como inversor. Ante esa posibilidad, el presidente del Fondo Blanquiazul, Jorge Zúñiga, se pronunció públicamente y aclaró cuál es la postura actual de la institución frente a la ‘Foquita’.

El actual presidente afirmó que Farfán, al igual que otras figuras históricas de la institución, siempre será bienvenido en Alianza Lima, especialmente en el marco de los esfuerzos por reforzar la identidad del club desde las divisiones menores. El directivo recalcó que se busca un acercamiento con exjugadores que puedan aportar desde lo formativo e institucional.

“Nosotros no solamente con Jefferson Farfán, sino también con todos los valores aliancistas, queremos recuperar la identidad del club. El club es de los íntimos de La Victoria y siento que con el pasar de los tiempos se ha ido perdiendo”, expresó Zúñiga en conversación con Exitosa Deportes.

En ese sentido, destacó que la presencia de exjugadores como Farfán puede resultar clave en el desarrollo del nuevo proyecto deportivo. “Jefferson Farfán, como otros jugadores valiosos que hemos tenido, son siempre bienvenidos porque es su casa. Alianza Lima siempre será parte de Jefferson y no se podrán desligar”, añadió.

Jefferson Farfán con su podcast y otras marcas se ha vuelto un empresario que podría invertir en Alianza. (Foto:@enfocadospodcast)

Sin embargo, el presidente del Fondo fue enfático al señalar que, hasta el momento, no ha habido conversaciones formales para incorporar a Farfán como inversor. Si bien existe apertura, no hay ninguna propuesta concreta sobre la mesa. “Sobre razones e inversiones no se ha conversado con él de nada, pero es su casa, tiene las puertas abiertas. Él y otros jugadores que han vestido la camiseta, especialmente si son jugadores emblemáticos”, sostuvo Zúñiga.

El dirigente también recordó que Alianza Lima atraviesa una etapa de consolidación institucional en la que la presencia de exfutbolistas con arraigo en el club puede tener un impacto positivo, siempre que se integren dentro de una estructura profesional. Así como Teófilo Cubillas y Víctor Zegarra que ejercen roles de embajadores.

De esta manera, la posibilidad de ver a Jefferson Farfán vinculado nuevamente al club no está descartada, aunque su rol como inversor aún no forma parte de los planes actuales. Por ahora, el Fondo Blanquiazul se enfoca en sentar las bases de un proyecto que combine identidad, formación y sostenibilidad.

Jefferson Farfán pisó Matute por última vez durante el regreso de Paolo guerrero. Foto: Leonardo Fernandez / @photo.gec

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su derrotar 2-0 a Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para este viernes 23 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

