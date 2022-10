Así como Salas, en nuestro país actualmente hay varios entrenadores del mismo perfil –todos exfutbolistas reconocidos y con pasado en la selección– que buscan su gran oportunidad en un escenario importante y hacen los méritos para conseguirla. Todos coinciden en un aspecto: más allá de sus exitosas carreras como jugadores, pagaron derecho de piso para seguir escalando en sus carreras en el banquillo. Nada es fácil, dicen, ellos lo saben...

Guillermo Salas

En Alianza Lima, hinchas como dirigentes, jamás imaginaron que la solución tras la salida de Carlos Bustos –en gran parte, por la derrota 2-0 ante Universitario–, estaba en casa. Y ese era Guillermo Salas, alguien identificado con el club gracias a sus siete años como jugador (2001 al 2007), donde ganó cuatro títulos nacionales. Pero el ‘Chicho’ no la tuvo fácil, pues ‘pagó derecho de piso’ en las divisiones menores y años después pegó el salto a la Reserva en 2018, donde fue subcampeón ese mismo año y recientemente, el mes pasado, se coronó por primera vez.

Salas esperó paciente su oportunidad, la cual pareció llegar en marzo del 2020 tras la salida de Pablo Bengoechea. Sin embargo, el no tener la Licencia Pro Conmebol de entrenador, requisito indispensable para dirigir en la Liga 1, acabó con sus expectativas. Mario Salas se hizo cargo del equipo. ‘Chicho’ volvería a la escena en octubre de ese año tras la partida del chileno para asistir a Daniel Ahmed, algo que lamentablemente desencadenó en el descenso blanquiazul en cancha, tras la caída 2-0 contra Sport Huancayo, el 28 de diciembre.

Finalmente su chance llegaría el 28 de setiembre de este año, en el triunfo 2-1 sobre Carlos Stein, cuando el equipo llegaba golpeado tras tres fechas sin ganar y empezaban a esfumarse las chances del Clausura. Hoy nadie que se jacte de amar a Alianza pone en duda su designación, más allá de que su elección generó incertidumbre por su nula experiencia en Primera: antes de medirse a Binacional, ganó cinco de seis partidos –ganando 15 puntos de 18 posibles–, con 17 goles a favor y cinco en contra.

“En el medio local, Juan Carlos Oblitas siempre fue un referente para mí. También sigo a Franco Navarro o al profesor Roberto Mosquera. El técnico internacional que también me marcó fue Paulo Autuori”, aseguró recientemente Salas, quien su continuidad sigue en evaluación de cara a la próxima temporada por los miembros del Fondo Blanquiazul, aunque el hincha de a pie lo quiere sí o sí en 2023, más allá de los resultados al final del torneo. “Yo pienso que mi etapa como asistente ya pasó, me gustaría seguir dirigiendo, ya sea en Alianza o cualquier club”, afirmó.

Juan Pajuelo

“Estamos en un bache de partidos sin ganar y eso preocupa. Pero la única forma de salir de allí es seguir trabajando”, aseguró Juan Pajuelo, tras el 4-1 que recibió a manos de Alianza Lima –el 10 de octubre–, y que firmaba el frío registro de tres derrotas consecutivas desde que asumió Municipal en setiembre en reemplazo de Hernán Lisi. Pero esa serenidad en sus palabras, en un momento complicadísmo, sin duda, se la dieron los años que estuvo bajo la sombra en el banco de suplentes.

Pajuelo hizo la mayor parte de su carrera como DT, siendo asistente y asumiendo interinatos en Universitario, siendo siempre el primer auxilio del club mientras la dirigencia buscaba otro entrenador, como pasó últimamente en 2019 y 2021 tras las salidas de Nicolás Córdova y Ángel Comizzo, respectivamente. Acompañó a José del Solar (2014) y Roberto Chale (2015) y tal vez ese largo proceso hoy lo convierte en un técnico maduro, que supo darle vuelta al mal momento de los ‘ediles’.

Luego de tres derrotas seguidas, Municipal enlazó dos triunfos, algo que no lograba desde julio en la Liga 1. Pajuelo finalmente ya logró el objetivo para que el que fue confiado: salvar la baja. “El triunfo es un desahogo para todos y hoy el equipo supo llevar el partido de una manera distinta y sí, creo que el equipo hoy se sacó una mochila de encima y esperemos que ahora sea victoria tras victoria”, aseguró en la última fecha tras vencer 4-1 a Carlos Stein, al cual sentenció al descenso.

Paolo Maldonado

Los inicios de Paolo Maldonado como técnicos fueron durísimos. Pasó por Sport Áncash (2017) en la Segunda división y Sport Chavelines (Pacasmayo) y Miguel Grau (Abancay) en Copa Perú 2019, donde llegó incluso a disputar las etapas distritales, es decir, se ensució los zapatos para hacer sus pininos. De hecho, su paso más importante lo realizó como parte del comando técnico de Roberto Chale en Universitario, en parte del 2015 y 2017.

Sin embargo, Maldonado encontró su sitio en el fútbol femenino desde el año pasado, al mando de Universitario, donde potenció a jugadoras importantes como Cindy Novoa, Fabiola Herrera, Xioczana Canales, entre otras. En 2021 fue subcampeón, siendo invicto en la fase regular, donde ganó 11 de 12 partidos. En la final cayó 1-0 ante Alianza Lima. Su revancha parecía darse en este año y, tras solo tres derrotas en 19 duelos, finalizó en tercer lugar. Perdió las semifinales ante Mannucci por penales (5-4) y posteriormente venció a Sporting Cristal (3-0).

De hecho, Maldonado tapó varias bocas tras las últimas dos buenas campañas al mando de la crema, pues su elección –en febrero del 2020– fue muy criticada por un sector de los hinchas de Universitario, quienes considerabam que no era el capacitado para el cargo. Hoy nadie se atreve a discutir su continuidad tras los buenos resultados, más allá de que aún no logra campeonar.

Nolberto Solano

Nolberto Solano, ídolo como futbolista, no tuvo el arranque esperado en su carrera como DT. Llegó a Universitario en mayo del 2012, siendo su primer reto en el banco. Duró cerca de un año. Pese a que debutó con triunfo (3-1) ante Inti Gas, sus resultados no fueron buenos. La ‘U’ terminó en el puesto 11 del Descentralizado y no clasificó a Copa Sudamericana. Un año después, se hizo cargo de José Gálvez. También la pasó mal en cuanto a resultados: solo ganó tres de 16 partidos y dejó al equipo al borde del descenso. En 2014, duró cuatro meses en el Internacional de Canadá. Su experiencia se canceló por la quiebra del club.

Finalmente su realce como estratega llegaría al lado de Ricardo Gareca, donde formó parte de su comando técnico en los siete años de la era del ‘Tigre’, siendo parte de, entre tantos logros, la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y el tercer lugar y subcampeonato de la Copa América 2015 y 2019, respectivamente. Sin embargo, cuando tomó la batuta de la selección Sub 23 en el Preolímpico de Colombia en enero del 2020, no volvieron a acompañarlo los resultados: tres derrotas y una victoria en cuatro partidos. Perú acabó último en su grupo.

Pero, pese a que no lo acompañaron los resultados, ‘Ñol’ tiene una vasta experiencia como futbolista y es uno de los técnicos nacionales mejor preparados hoy en día, culminando sus estudios de entrenador en Inglaterra. “Tuve conversaciones, pero todavía nada concreto. Lo estoy tomando con tranquilidad. Estoy preparado para cualquier desafío. Le deseo lo mejor a (Guillermo) Salas en Alianza. Es un técnico joven como yo, y ya es hora de empezar a aparecer”, dijo en setiembre.

Flavio Maestri

Flavio Maestri dirigió algunos meses al Bolognesi en la Copa Perú en 2014, pero no logró buenos resultados. Su última experiencia como técnico fue en 2015, cuando apenas dirigió tres fechas al Willy Serrato –también en el ‘fútbol macho’–, donde apenas sacó tres empates. La dirigencia de aquel equipo explicó que le dio de baja por “malos resultados”, aunque el exgoleador reveló que fue por “motivos económicos”.

No sería recién en agosto de este año que Maestri lograría, hasta la actualidad, el mayor reto en su corta carrera como entrenador. La FPF lo anunció como el timón de la selección Sub 23, que se alista para el Preolímpico de la categoría en 2024. Por ahora, lleva una derrota por 1-0 ante Chile, en el amistoso que se jugó en Iquique, el 31 de agosto.

Pese a su poco recorrido, Maestri tiene a favor que cuenta con el visto bueno de Juan Reynoso, actual DT de la selección mayor, y de Juan Carlos Oblitas, director general de la FPF. Por ende, ante la salida de Gustavo Roverano por malos resultados en la selección Sub 20, el ‘Tanque’ es el principal candidato para asumir las riendas del equipo, de cara al Sudamericano que arranca en enero.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR