El acuerdo entre la FPF y 1190 Sports por la gestión de los derechos de televisión ha causado preocupación en distintos clubes de la Liga 1; entre ellos, Universitario de Deportes. El conjunto merengue, por medio de su administrador, Jean Ferrari, se mostró en contra de estas negociaciones y se refirió a la penalidad que deberán pagar los equipos, en caso no respeten el contrato antes firmado con el Consorcio.

“Acá no hay ninguna norma que sea retroactiva. Nosotros tenemos el contrato del año 2013. Viniendo de ese contrato hay una cláusula de preferencia donde nosotros como club esperaremos la mejor oferta y en función a eso podremos tomar una decisión. Hay que ver si van a respetar esta cláusula”, mencionó el directivo en una entrevista para ‘La Encerrona’.

Ferrari también habló sobre el monto que deberán pagar los clubes de la Liga 1, en caso no respeten este nuevo contrato televisivo. “La penalidad de no respestar este tipo de claúsulas es multimillonaria. Están por encima de los 50 millones de dólares”, aseveró al respecto.

Finalmente, el administrador de Universitario de Deportes reafirmó su posición y aseguró que en el club no afrontarán la sanción que busca imponer la FPF. “Si hay una penalidad, nosotros como club no estamos dispuestos a pagarlo. Sobretodo porque son montos que son tan grandes. En ese sentido, yo no se si la Federación Peruana de Fútbol está dispuesta a hacerlo”.

¿Qué beneficios recibirán los clubes con este nuevo contrato?

Sobre los beneficios que recibirán los clubes cuando se efectúe este cambio, Cora Coria, vocero legal de la FPF, manifestó: “En primer lugar, cada club va a recibir 20% más de lo que ya viene recibiendo del antiguo operador. En segundo lugar, cada club va a recibir un pago único de 500 mil dólares, y en tercer lugar, los clubes recibirán el 70% de las utilidades que genere este nuevo modelo de negocio, como ha sucedido en otros países donde el régimen es parecido”.

Asimismo, reveló que, en caso los clubes no respeten este nuevo contrato, la FPF tomará acciones. “Si algún club quisiera renovar los contratos con el actual operador para la transmisión, estarían infringiendo claramente el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol y, por lo tanto, se abriría un procedimiento que podría dar lugar a la suspensión de su participación en las competiciones organizadas por la Federación, la Conmebol y la propia FIFA”.





