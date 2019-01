Alianza Lima se pronunció ante el presunto interés por el delantero colombiano, Ayron del Valle [VIDEO]

Desde Colombia afirmaron que Ayron del Valle dejará Millonarios para ser fichado por Alianza Lima , que jugará la Copa Libertadores de la mano de Miguel Ángel Russo. Y claro, los hinchas íntimos se ilusionaron con la posible llegada del delantero colombiano, teniendo en cuenta su capacidad goleadora.

“En ningún momento hemos hablado del futbolista. Me ha sorprendido esta situación, porque no hubo ningún comentario al respecto. Estoy seguro de que es un futbolista con una trayectoria importante, pero nosotros estamos abocados a otras cosas. No hay nada al respecto”, afirmó Gustavo Zevallos, gerente deportivo, a Movistar Deportes.

En ese sentido, el directivo íntimo descartó también el interés por el argentino, Maxi Núñez, que fue campeón con Sporting Cristal. “En el 2015, tuvimos interés por él. Pero ahora no hemos tenido ningún contacto. No se ha tocado ese tema en Alianza Lima”, agregó.

Por ahora, Alianza Lima espera que las negociaciones con Pedro Gallese prosperen, para que el ‘1’ de la Selección Peruana se sume a la pretemporada que realiza Miguel Ángel Russo en Chincha.

“Hay interés por parte del club. Esperemos que en estos días se solucione, y tengamos noticias buenas”, concluyó Gustavo Zevallos, quien viajó a Chincha para reunirse con el técnico de Alianza Lima y hablar sobre las posibles incorporaciones al club.