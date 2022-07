Ricardo Gareca siempre reclamó la vuelta de las divisiones de menores. Y si bien ya se reactivó el Torneo de Reservas, estuvimos dos años sin campeonato, ¿Qué opina usted de esta situación?

El Torneo de Promoción y Reservas siempre tiene que existir. Quiero pensar que por la pandemia no se pudo hacer los últimos años y por ello además hubo el año pasado un campeonato como la Copa Generación. Pero, es importantísimo que haya torneos bien organizados en menores. El éxito del fútbol en cualquier país está en tener unas buenas canteras y campeonatos que sean competitivos. Para que no suceda como acá, donde solo hay tres o cuatro equipos de buen nivel. Eso se tiene que mejorar, ver la manera de que haya mayor cantidad de clubes capaces de pelear un título.

¿Cómo mejorar la competitividad de los campeonatos?

Me parece importante que haya buenos lugares para trabajar. Eso es básico. Uno puede hablar mucho de lo que significa un torneo, de que, si se juega o no, pero si uno no tiene un lugar para entrenar, nada funciona. Puede haber una presentación linda en un PPT con 20 diapositivas sobre lo que será el torneo y los planes que hay, pero todo ello tiene que traducirse en el espacio que tengan los jóvenes para hacerse futbolistas. Todos los equipos deben tener un lugar de entrenamiento, campos. Y los lugares que se elijan para jugar deben ser buenos.

¿Tiene algún ejemplo?

Sí, claro, aquí cerquita, si vas a Argentina, a Independiente, River, Boca, a cualquiera de esos equipos, y todos los menores tienen buenas canchas para entrenar. La sub 15 tiene campos igual al estadio donde juegan los primeros equipos. En campos donde el tránsito es bueno y se puede jugar en buenas condiciones, hay mejores resultados. Recuerdo cuando Gareca hace dos o tres años, junto al profesor Bonillo, insistían en que las sedes de la Liga 1 tenían que mejorar. Porque si no es imposible que el fútbol mejore. Ahora, creo que eso no debe pasar solo en mayores, sino también en menores, porque ahí es donde los futbolistas se forman. Cómo se hace un buen trabajo en un lugar que no tiene las condiciones. Es imposible.

¿Los buenos campos de entrenamiento deben ir acompañados de una buena alimentación? Muchas veces los jóvenes ignoran estos temas …

Es una realidad y que no solo vive el fútbol, sino el país. Hay chicos jóvenes que llegan a los entrenamientos y no han tomado desayuno, luego no pueden almorzar. Cómo entonces entrenan si no están bien alimentados. Hay tres cosas que vienen de la mano: el trabajo, la alimentación y el descanso. Si estos puntos no están unidos, nunca va a funcionar nada. Porque no sirve que entrenen si no comen y duermen bien. O si comen y no duermen. Todo tiene que ser paralelo. Y si bien es un problema nacional, el fútbol no es la excepción y se debería hacer algo.

Hablamos entonces de una formación integral …

Claro. También debería haber coaching, nutricionista, psicólogos, especialistas que ayuden al crecimiento de los niños. Sino todo se hace más complicado. Todo tiene que ser integral. Por eso, en las licencias se exige que cada categoría tenga un staff completo con entrenadores, doctores, fisioterapeutas.

¿Cómo conseguir que se cumplan estas licencias?

Siempre hay quejas, preocupación de parte de todos, porque hay clubes que no están a la altura de la exigencia. Ojalá que se estén cumpliendo y que no solo se piense en el equipo absoluto, sino también en un plan de desarrollo integral con menores. Porque el presente es el plantel mayor, pero el futuro son los jóvenes que se están formando y si no se tiene una buena estructura, el plan se cae. Lo que ha dicho Gareca me parece adecuado. Además, no hay que responsabilizarlo como lo han hecho algunas personas. Él es el técnico de la selección y no creo que tenga tiempo como para sacar el ojo de la prioridad y estar viendo otras cosas. Él podrá dar una opinión, pero que tenga espacio para mirar abajo no sé si le alcance. Porque realmente la preocupación tiene que ser clasificar y eso te absorbe.

¿Qué opina de la promoción de los menores a los primeros equipos?

Eso es cuestión de los clubes. Cada institución tiene distintas filosofías, objetivos. Yo pongo de ejemplo Sporting Cristal, donde he trabajado varios años, y ahí se ve que una gran base del equipo mayor son jugadores formados en la institución. Han tenido la posibilidad de jugar y son varios. Eso debería ocurrir en todos.

¿Qué opina de la Bolsa de Minutos?

Sobre la Bolsa de Minutos yo creo que tiene que haber una manera de que siempre haya jugadores dentro de los once o de los 18 que sean formados dentro del club. Lo de la Bolsa me parece bien porque le das actividad, competencia, a estos chicos que muchas veces son formados en las instituciones. Habría que adecuar eso a la realidad del fútbol peruano, pero que no se saque. No se debe pensar solo en el resultado, porque así nunca van a jugar los menores. Ya que se va a poner siempre a los más grandes, de mayor experiencia, y eso no es lo ideal.

¿Y se pierden jugadores?

A mí me da mucha pena que no siempre todos los futbolistas que se forman tienen la oportunidad de ser promovidos. Entonces, cuando a estos chicos los llaman de otros equipos y se enteran que hay que pagar un derecho de formación, les dicen que no. Entonces, se quedan frustrados porque ya no tienen ninguna posibilidad de jugar. Hay infinidad de muchachos a los que les ocurre ello. Ahí hay que ver qué se hace para ayudarlos. Porque también hay que entender a los clubes. Hay algunas instituciones que se han tomado seis, siete años en darle formación, alimentación, ropa a alguien y no terminan ganando nada. Ellos deben tener algún ingreso.

¿Qué ocurre después con estos chicos?

Lamentablemente luego estos chicos que no tienen oportunidades terminan jugando en torneos de Segunda División o Copa Perú, que no tiene nada de malo, pero creo que han invertido su tiempo para aspirar a más.

¿Qué opina de la opción que han tomado algunos clubes de repatriar jugadores?

Todos son casos diferentes. Benavente es un chico que no tenía continuidad y estoy seguro que en parte lo hizo porque tenía la esperanza de que Perú clasifique e ir al Mundial. Lamentablemente, no se dio y nos eliminaron. No voy a decir que hubo triunfalismo y exceso de confianza. Creo que a veces suceden estas situaciones y lo que más duele es que te gane un equipo que no es mejor que tú. Porque es la realidad. Australia es un equipo fuerte, duro, hicieron un buen partido, pero no es una selección superior a la nuestra. La gente dirá que van siempre al Mundial, pero eso tampoco los hace mejores. Probablemente, tuvo otro tipo de contrincantes que le permitió llegar.

¿Usted en algún momento pensó que no clasificaríamos?

Nadie sintió que nos podíamos quedar afuera. Creo que todos nos veíamos en Qatar. No pensaba que iba a ser un mero trámite, pero tampoco que iba a ser como sucedió. Muchos de los jugadores que han venido repatriados lo han hecho creyendo que podían estar en la selección. Yotún incluso también en irse al extranjero. Y bueno el caso de Jefferson que es totalmente distinto. Él está en una edad avanzada, a pesar de ello, así sus últimos años han sido buenos y un jugador de ese nivel aporta un montón en el torneo local.

¿Cómo ve el trabajo que se está haciendo en Melgar?

Melgar es un equipo con un trabajo muy serio. Años atrás viene haciendo las cosas bien y jugando buenos torneos. Ya había sido campeón con Juan (Reynoso). De hecho, a partir de su llegada cambió su estructura, su filosofía. Siempre traen jugadores interesantes, que rinden, y hacen muy buenos partidos. Creo que ellos aprovechan muy bien jugar en Arequipa. Y no quiero que nadie lo tome a mal. Digo que lo aprovechan muy bien porque si tú juegas en la altura y los planteas bien, que es mérito del entrenador y del plantel, sacas provecho.

Aparte, Melgar no solo gana los partidos, los gana bien. Si bien es cierto los tres puntos son lo más importante, el cómo también lo es. Porque da gusto ver un equipo que defiende bien, que tiene buenas transiciones, que pasa rápido el mediocampo, que tiene un delantero como Cuesta, determinante. El argentino sabe cómo resolver las cosas y tiene un nivel superior que lo hace resaltar en todos los partidos.

¿Cómo ve el futuro de Ricardo Gareca?

Se tiene que quedar. No habría que darle ninguna vuelta. Una persona como él que ha hecho que Perú sea competitivo todos estos años, por qué dejar que se vaya. Ahora está en manos de la presidencia de la FPF y debería retenerlo aunque no se haya logrado la clasificación. Perú con todos los que se enfrenta hoy lo hace de igual a igual y eso es trabajo. Gareca es el responsable directo de todo lo que ha ocurrido con la selección.

