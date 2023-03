Alianza Lima retornó a la senda del triunfo, luego de vencer por 2-1 a Atlético Grau (por ahora los dirigidos por Guillermo Salas registran 15 unidades y comparten el primer lugar del certamen con la ‘U’ y Sporting Cristal). Si bien el resultado es oportuno para los objetivos que tiene el plantel, la baja de Christian Cueva deja en duda si su reestreno con la blanquiazul fue apresurado (jugó 19 minutos contra Sport Huancayo e ingresó como titular en Piura). Pese a ello, el jugador se muestra optimista y esperará los resultados médicos.

Así lo dio a conocer ‘Aladino’ en diálogo con América Deportes, al ser consultado por el fuerte choque que sufrió en los primeros minutos del compromiso y que, a su vez, desencadenó una tarjeta amarilla en su contra (lo reemplazó Pablo Lavandeira).

“Este partido fue importante para volver a retomar la confianza. Lamentablemente, en la jugada que me sacan amarilla tuve un golpe en la rodilla y al momento que intentaba no me daba mucho, pero esperemos que no sea nada grave”, sostuvo. Pese a dicho momento, admitió estar motivado con el presente del equipo y el apoyo que reciben de la ‘12′ victoriana.

Esto, luego de ver cómo los hinchas blanquiazules siguen al cuadro de ‘Chicho’ Salas en cualquier terreno. “Para mí, Alianza Lima es el equipo más grande del Perú, y obviamente ver a su hinchada alentar y recibirnos con un cariño especial, nos llena de motivación; a nosotros como jugadores nos sirve muchísimo”, expresó.

La agenda de Alianza Lima

Luego de este compromiso por la reprogramación de la fecha 1 del Torneo Apertura, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando reciba a Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. El partido está pactado para el sábado 1 de abril desde las 7:00 p.m. y contará con la transmisión de Liga 1 MAX.

Tras ello, los íntimos se prepararán para su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo en el que participarán junto a Sporting Cristal y Melgar, como representantes de Perú. El sorteo para conocer a sus rivales se dará este lunes desde las 7:00 p.m. (hora peruana).





