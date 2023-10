“El primer tiempo contra ADT fue complicado; Alianza Lima tuvo una sola situación de gol a través de Gino Peruzzi, el rival por momentos controló el partido, y nosotros fuimos imprecisos. Fue un tiempo bastante malo”, dijo Mauricio Larriera en la conferencia de prensa después del partido contra el ‘Vendaval celeste’ el cual quedó igualado sin goles. Tras ese mal juego que -según admite- desarrolló el once que mandó al campo de juego, el entrenador uruguayo reprendió a sus jugadores.

Depor supo que durante el entretiempo el estratega elevó la voz y con palabras de grueso calibre se dirigió a sus jugadores con la finalidad de que estos reaccionen y mejoren el juego que hasta entonces venían desarrollando y que, de ninguna manera, tenía que ver con el fútbol bien jugado y eficaz sobre el cual trabaja semana tras semana desde que asumió la dirección técnica del equipo hace diez fechas. Esto, a pesar de que en el segundo tiempo el rendimiento del equipo mejoró, no logró su objetivo.

Este lunes por la mañana será un nuevo comienzo para los dirigidos de Mauricio Larriera, dejarán atrás el mal sabor que dejó el empate sin goles contra ADT, para enfocarse de manera plena en el entrenamiento que los ayudará a poder conseguir la victoria deseada ante Deportivo Garcilaso en la última fecha del Torneo Clausura. Está muy claro que, para conquistar la segunda parte de la Liga 1 Bettson 2023, no pasa solo por ganar en el Cusco, sino también porque los que están arriba de la tabla, caigan al final.

Para tener más claro el panorama, es oportuno indicar que Universitario, tras su empate con Cusco FC, sumó 36 unidades y se ubica en el primer lugar del Torneo Clausura al cierre de la fecha 18. Mientras que Melgar, que descansó, se ubica en el segundo lugar con 35 puntos. Alianza Lima pudo estar en la cima, sin embargo, desperdició su chance tras empatar con ADT. Es tercero con 34 unidades. Y el que llevó la peor parte fue Sporting Cristal, pues tras su reciente derrota con Cienciano es cuarto con 33.

La última fecha del Torneo Clausura será decisiva. Universitario jugará de local ante Sport Huancayo, FBC Melgar jugará con Deportivo Binacional en Juliaca, Alianza Lima irá otra vez a Cusco, ahora para enfrentar a Deportivo Garcilaso, y Sporting Cristal, por su parte, recibirá a Alianza Atlético en Lima. La última fecha del Torneo Clausura, será de película. Precisar que estos partidos se jugarán de manera simultánea debido a que hay más de un cuadro que está en la disputa por obtener el último torneo.

En el caso de que Alianza Lima no logre ganar el Clausura, empezará a prepararse para enfrentar la final por el título nacional de la temporada 2023, un derecho que adquirió por ser el campeón del Torneo Apertura 2023 y porque terminará la etapa regular del campeonato ubicado en el primer lugar de la tabla acumulada 2023. En Matute los jugadores son optimistas de poder obtener el siguiente desafío y su confianza se basa en que fueron los campeones en las dos últimas finales de la Liga 1.

Decisiones

La renovación de contrato para cualquier jugador debería estar supeditado a su rendimiento y a su conducta, como cualquier trabajo. Esta premisa, es considerada en Alianza Lima. Es por ello que, en momentos que se disputa del campeonato y está cerca el fin de la temporada 2023, el plantel viene siendo evaluado por el departamento de fútbol de cara a las próximas decisiones.

En ese marco, no es complicado discernir que, acudir a una fiesta (de la esposa de Carlos Zambrano) tras un mal resultado (0-0 ante ADT, el pasado sábado) no sería pasado por agua tibia por la institución, sino que entraría en el balance anual. La imagen del club se dañó por el escándalo que de ello devino (hasta el diario Olé de Argentina replicó y criticó la reunión) y no es un caso menor.

Los futbolistas que asistieron a la discoteca para participar de la reunión fueron siete: Christian Cueva , Bryan Reyna y Aldair Rodríguez, quienes fueron protagonistas del empate sin goles contra ADT. Edison Chávez, quien fue suplente y no tuvo minutos de juego, los jugadores colombianos Pablo Sabbag y Andrés Andrade, quienes se recuperan de distintas lesiones. Y el anfitrión, Carlos Zambrano.

Hernán Barcos, quien es uno de los líderes del plantel, no asistió a la fiesta, como tampoco lo hicieron otros jugadores. Este detalle, por supuesto, los hinchas no lo dejaron pasar por alto. Usando las redes sociales lo elogiaron destacando lo importante que fue para la consecución de los últimos dos títulos con goles y asistencias, y aplaudieron que con 39 años de edad no sea un jugador propenso a lesiones.

Un usuario de Instagram subió una historia destacando todo ello y el compromiso del 9 para con la institución y lo hizo con la siguiente dedicatoria: “Un ejemplo de lo que es amar y respetar una institución y a sus hinchas”. El ‘Pirata’, muy agradecido, compartió la historia -es usual que comparta publicaciones donde lo etiquetan- pero le añadió una canción: ‘soy profesional’ de Justo Betancourt.

