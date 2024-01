Ya era conocido que los blanquiazules serían locales en el primer enfrentamiento contra el acérrimo rival y que el coloso de José Díaz sería el escenario ante la suspensión de siete meses para Matute, por el apagón en la derrota en la final 2023 ante la ‘U’. El esperado partido será válido por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 y no cabe duda que tendrá aroma de revancha. El colombiano Alejandro Restrepo por el lado de Alianza Lima y el argentino Fabián Bustos por el de Universitario, esperan que sus equipos lleguen a buen ritmo. Sin lugar a dudas, será un duelo de alto voltaje entre los compadres.

‘Bigote’ está listo

Se acabó la espera. Sebastián Rodríguez, el fichaje más significativo que hizo el club esta temporada –por el pergamino que posee–, debutaría este domingo ante la Universidad Católica de Chile por la ‘Tarde blanquiazul’, en Trujillo. El exjugador de Peñarol tiene ilusionada a la hinchada por sus números en la pasada temporada. 9 goles y 6 asistencias en 43 partidos con el ‘Carbonero’. Por esa razón, Alejandro Restrepo aprobó su contratación y hoy en la práctica que se desarrollará en EGB el técnico colombiano podría considerar al mediocampista uruguayo en el bosquejo de su plan para el próximo duelo internacional. Como se sabe, ‘Bigote’ no actuó en la victoria de Alianza Lima ante Once Caldas en el marco de ‘La Noche Blanquiazul’ porque tenía pocas prácticas desde que culminó el campeonato uruguayo el pasado 16 de diciembre del año 2023. Al respecto, el guía lo explicó con lujo de detalles.

“Sebastián Rodríguez lleva pocos entrenamientos. El 16 de diciembre terminó el torneo uruguayo y prácticamente estuvo casi un mes sin entrenar. Hizo un par de entrenamientos con Peñarol, y acá lleva dos o tres, así que, debe de ponerse bien y agarrar la forma física, ya que no queremos arriesgar una lesión, sabemos lo importante que será para nosotros a través de su juego”, declaró Alejandro Restrepo a Liga 1 MAX el pasado lunes 15 de enero, horas antes de que Alianza Lima jugara contra el conjunto de Manizales en el Estadio Nacional. Al día siguiente de la presentación, el plantel tuvo el día libre y el miércoles volvió a los entrenamientos con la moral alta tras la victoria mostrando el ADN que busca el estratega para su equipo esta temporada. Sebastián Rodríguez, llamado a ser el ‘cerebro’ del equipo, estos días continuó entrenando de la mejor manera y hoy en la práctica se podrá conocer si estará confirmada su presencia en Trujillo este domingo en la esperada ‘Tarde Blanquiazul’.

¿Qué pasó con Goicochea?

El plantel no está cerrado. Christian Neira, jugador de Unión Comercio, está en conteo regresivo para lograr incorporarse al plantel, tal cual lo venimos anunciando. Con el volante debería de cerrarse la plantilla, no obstante, Juan Pablo Goicochea, quien está libre luego de culminar contrato, a través de su representante dialoga con el club para ver la chance de renovar, sin embargo, ello se verá después de su actuación en el Preolímpico Sub 23.

Lo que el delantero desea para este año es tener la oportunidad de jugar y con los jugadores de jerarquía que estarían a su alrededor, vería difícil su deseo. La salida de talentos ante una importante oferta del extranjero, tampoco está descartada. Bryan Reyna, extremo de 25 años, es el futbolista que podría ver cumplido su anhelo de emigrar, y es que, desde su entorno se comenta que la posibilidad de ser transferido desde Alianza a Belgrano de Córdoba, está muy fuerte.





