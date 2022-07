Aquella política de apostar por las canteras parece ser una idea cada vez más lejana en tienda victoriana. Solo hace falta ver la falta de oportunidades que tienen los ‘Potrillos’ en el plantel dirigido por Carlos Bustos. En el último once que mandó a la cancha el argentino (vs. Atlético Grau) no había ningún futbolista formado en dicho club, ya que Franco Saravia llegó la temporada 2017 procedente de la San Martín y se unió directamente a la reserva.

Apuesta pendiente

Según el reglamento de la Liga 1 2022, todos los clubes deben cumplir con la famosa Bolsa de Minutos, la cual se divide entre el Apertura y Clausura. Para el primer campeonato del año el requisito era sumar 765 minutos, usando jugadores de la categoría 2002 en adelante.

Si bien es cierto Alianza Lima logró cumplir con lo exigido, apenas registró el 95% de los minutos por una regla estipulada en las bases del campeonato. Esta señala que si una institución cede dos o más jugadores a un microciclo de la Selección Peruana Sub 20, automáticamente recibe 180′.

Después de completar la Bolsa de Minutos, y cuando estuvieron lejos de la lucha del campeonato, Bustos decidió empezar a darle rodaje a dos futbolistas. Óscar Pinto (38′) y Sebastián Cavero (12′). Nunca fueron considerados de arranque. Ingresaron en los últimos minutos de los partidos ante Sport Huancayo, ADT y Deportivo Binacional.

A inicios de temporada, Ángel de la Cruz (2002), Carlos Montoya (2002), Carlos Navea (2003) y Sebastien Pineau (2003) fueron anunciados como parte del primer equipo, pero hasta el momento no han recibido la confianza del mandamás íntimo. Cabe precisar que Montoya y Navea ya tuvieron minutos con Alianza en primera división entre 2020 y 2021, mientras que Pineau debutó el curso anterior con los colores de César Vallejo.

Préstamo y salidas

Durante el mercado de fichajes de cara a la segunda mitad de año, Alianza Lima anunció que tres jugadores formados en sus canteras no seguirían en el club: Mauricio Matzuda, Luis Navea y Sebastián Cavero.

Más allá de que el primero ya no suma en la Bolsa de Minutos, sigue sin recibir oportunidades para ratificar las buenas presentaciones que regaló en inferiores. Desde que debutó (2019) apenas tiene nueve partidos con la camiseta victoriana. El 2020 fue cedido a Deportivo Binacional y logró ganar rodaje, aunque esto no fue suficiente para que pueda jugar este año. Es así que se optó por prestarlo nuevamente. Esta vez a la Universidad San Martín.

Navea es otro futbolista que aún tiene contrato con los blanquiazules, pero partió de Matute hasta fin de año. El atacante de 19 años armó maletas y jugará los próximos ocho meses en el Gremio Novorizontino, que milita en la Serie B de Brasil. El 2021 jugó sus primeros 52 minutos con la casaquilla victoriana y hasta la fecha no pudo hacerlo más.

DOIS NOMES GANHARAM FORÇA NO NOVORIZONTINO: ATACANTE VINICIUS LEITE E MEIA JAVIER NAVEA DEVEM CHEGAR



El caso de Cavero es distinto. A partir del 1 de julio quedó totalmente desvinculado de Alianza Lima y llegó como jugador libre al Atlético Grau. Tras su destacada participación en el Sudamericano Sub 17 2019, el extremo consiguió debutar el año siguiente con los victorianos. Jugó diez partidos y fue titular cuatro veces. Para el 2021 se fue cedido a Alianza Universidad, donde alcanzó jugar 21 compromisos. No obstante, en Matute se llenaron de muchos jugadores en su posición y decidió salir a buscar nuevos aires.

¡Bienvenido, Sebastian! 🤝⚽️



Le damos la bienvenida a nuestra nueva contratación, Sebastian Cavero, lateral izquierdo sub-20. Estamos seguro que su esfuerzo y talento nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos 💪🏽



Distinta forma de enfocar un objetivo

Pese a ser dos equipos que siempre tienen como responsabilidad pelear el título nacional, Sporting Cristal lo hace bajo otra consigna: obtener resultados con jóvenes formados de sus divisiones de menores. Es una política que hace mucho se lleva a cabo en La Florida. Por tal razón, hoy no es extraño ver que 5 o 6 titulares pertenezcan a sus formativas: Renato Solís, Gianfranco Chávez, Johan Madrid, Martín Távara, Jesús Castillo y Percy Liza.

Esto también contribuye a que los chicos que vienen detrás tengan mayores aspiraciones y sepan que alguna oportunidad van a tener. En tal sentido, eso marca un diferencial en un equipo como Alianza Lima. Aquí viene el dilema íntimo: ¿Al traer jugadores veteranos restan oportunidades a los más jóvenes y terminan por darse salidas de futbolistas que tal vez pudieron rendir y hasta dejar mejores beneficios económicos?.

