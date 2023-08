En la víspera de la fecha 7 del Torneo Clausura, cuando restan solamente 12 jornadas para su finalización, Alianza Lima busca con sigilo a su nuevo entrenador. Tras el despido de Guillermo Salas por bajo rendimiento del equipo, interinamente quedó en el cargo Nixon Perea, quien era el director técnico de la Reserva. Ya dirigió su primer partido ante César Vallejo y ahora prepara al equipo contra UTC. La institución de La Victoria quiere a un entrenador con pergaminos y que mire el fútbol de manera ofensiva; pero, sobre todo, que acepte el reto de ganar este campeonato y lidere el proyecto del año venidero. Todavía no lo encontró en el mercado y sigue en la búsqueda.

Varias hojas de vida son revisadas en la secretaría técnica para dar con el entrenador idóneo que encaje dentro de las necesidades que tiene el club y que, por supuesto, tenga la disponibilidad y la valentía de sujetar el ‘fierro caliente’. Es difícil. Y así pareciera que lo evidenció el director técnico español Robert Moreno. En la baraja -siempre hay diversas alternativas- el exentrenador de la selección española era la primera opción para los de Matute, ya que además de tener esa experiencia de oro dentro de su expediente, tuvo la oportunidad de ser el segundo técnico de Luis Enrique en la Roma, Celta y Barcelona. Todo un lujo el que se querían dar los blanquiazules.

En Matute lo contactaron hace varias semanas y se entabló un diálogo muy interesante que aparentaba tener un final feliz. Después, el club presentó a Robert Moreno una oferta muy buena, como para que no piense mucho cruzar el charco e involucrarse en la aventura de dirigir en el Perú; sin embargo, toda la ilusión por tenerlo se derrumbó cuando, a través de su representante, le comunicó al club que no podía asumir el desafío y que estaba agradecido de que se le considere para el importante proyecto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Moreno no aceptó el proyecto de Alianza Lima?

De acuerdo a información que tiene Depor, la razón por la cual el entrenador español de 45 años desistió dirigir al bicampeón peruano responde a que no quería sujetar las riendas del plantel cuando el torneo descentralizado peruano está en pleno desarrollo. Para él no era adecuado comenzar un proyecto en estas circunstancias, ya que lo ideal es empezar en la pretemporada, donde es el mejor escenario para inculcar desde el núcleo las primeras ideas, la metodología y el trabajo para ejecutar el plan que trae en mente. Caída esta importante alternativa, Alianza Lima sigue evaluando propuestas.

Mientras la búsqueda continúa y se intenta tomar la mejor opción, el plantel blanquiazul ya le puso la mira a UTC, rival al que recibirán este sábado en Matute. El técnico Nixon Perea aprovechará los entrenamientos de la semana para amar su oncena y recuperar la alegría dentro del grupo. Como se sabe, los íntimos llevan cuatro partidos seguidos sin ganar, consiguieron apenas tres puntos de 12 posibles y urgen volver a la victoria para mantenerse como líderes del Acumulado. Este partido será crucial.

