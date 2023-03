Alianza Lima sumó su quinta victoria en la temporada 2023 de la Liga 1, tras vencer por 2-1 a Atlético Grau en Piura. No obstante, a pesar del triunfo, el cotejo le dejó dos grandes preocupaciones a Guillermo Salas, puesto que Christian Cueva y Yordi Vílchez tuvieron que ser cambiados antes de que culmine el primer tiempo por lesión. ¿Cómo se encuentran ambos futbolistas?, ¿Con quienes contará ‘Chicho’ para enfrentar a Cienciano y qué rivales le espera en la lucha por el Apertura?

Minuto 21 del cotejo entre Alianza Lima y Atlético Grau: Christian Cueva dejó el campo de juego, tras solicitar él mismo su cambio. Jugadas previas el volante blanquiazul recibió un fuerte golpe en la rodilla y aunque intentó reponerse el dolor terminó venciéndolo y frustrando su debut como titular. “Yo quería seguir pero no me daba mi rodilla, y si no estaba al cien por ciento no debía de seguir ya que hay compañeros que estaban mejor”, declaró para América TV.

Sin embargo, a pesar de que a simple vista parecía una lesión de consideración, Depor pudo conocer que solo se trató de un golpe. ‘Aladino’ será observado a lo largo de la semana, pero se espera que pueda estar presente este sábado ante Cienciano (7:00 p.m.) en el estadio Matute.

Por su parte, Yordi Vílchez estaría de baja alrededor de tres semanas. A la espera de resultados, su lesión se trataría de un esguince en la rodilla. “Ahora se me ha enfriado la rodilla y me duele un poco, lo veo considerable, quizás para un poco más de tres semanas”, dijo el zaguero al finalizar el encuentro.

Cabe resaltar que para enfrentar al equipo del técnico Leonel Álvarez, Guillermo Salas contará con el retorno de Carlos Zambrano, quien fue convocado a la selección peruana para disputar los cotejos amistosos ante Alemania y Marruecos.

Solicitud de horario

Alianza Lima, a través de su delegado Héctor Ordóñez, envió una carta al director de Competiciones, Jesús Gonzales, en las que expuso las condiciones con las que encontraron el estadio el estadio Bernal de Piura el pasado fin de semana. “Hemos reiterado nuestro concepto que es imposible se sigan programando partidos en horarios totalmente lesivos a la salud de todos los profesionales que participan en un encuentro futbolístico. No me refiero únicamente a los jugadores, sino a la cuarteta arbitral, Policía Nacional, espectadores, autoridades y delegaciones deportivas. El mas claro ejemplo es lo sucedido al termino del partido con el arbitro principal Sr. Edwing Ordoñez que sufrió un percance en su salud por el extremo calor y obligó a que sea atendido por personal médico”, se lee en el documento.

Es esto un camerino para club profesional con 30 personas trabajando allí sin aire ni ventilador y 38 de calor ? @SafapPeru exigir condiciones para preservar la salud, seguridad y comodidad de jugadores y CT.

Pequeñísimo ambiente de primeros auxilios con 7 panales de abeja pic.twitter.com/5HXuyaEYBQ — Tito Ordóñez (@Tito_Ordonez6) March 27, 2023

“Es preciso señalar que los vestuarios de los escenarios donde se desarrolla estos partidos a temperaturas altísimas no cuentan con aire acondicionado y ni siquiera ventiladores lo que termina perjudicando muchísimo más al plantel futbolístico, que puede tener en cualquier momento grave consecuencia a la salud de los profesionales”, agrega el mismo.

Finalmente, Ordoñez solicitó que el cotejo correspondiente a la fecha 11 ante Alianza Atlético sea programado para las 4:00 p.m. “Bajo ese concepto nos dirigimos a usted, para que el partido de la fecha 11, entre Alianza Atlético y Alianza Lima, a desarrollarse en la ciudad de Sullana debe ser programado a partir de las 16.00 hrs. y se refuerza mas aún nuestra solicitud porque El Estadio Campeones del 36, tiene muchas más carencias de infraestructura que el estadio Bernal de Piura y las temperaturas en esa ciudad son incluso más altas”, finaliza la carta.

Alianza Lima envió carta a la Liga 1 solicitando que el encuentro ante Alianza Atlético en Sullana se programado para las 4:00 p.m.

El fixture blanquiazul

Nueve cotejos le restan a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2023, y cuatro de ellos deberá disputarlos fuera de casa . Para la jornada 11 viajarán nuevamente a Piura (Sullana), donde deberán lidiar con las altas temperaturas (más de 30ª y una sensación térmica de 35º). En tanto, en la fecha 13 irán a Moyabamba y en la 16 a la altura de Arequipa (2300 m.s.n.m.). Finalizan los viajes en Tarma en jornada 18 frente a ADT.

En cuanto a los partidos de local, recibirán a Cienciano, Cantolao, Carlos A. Mannucci, Binacional y Deportivo Garcilaso. En la fecha 14 del campeonato a Alianza Lima le toca descansar.

Partido Jornada Fecha Estadio Alianza Lima vs Cienciano Fecha 10 Sábado 1 de abril, 4:00 p.m. Alejandro Villanueva Alianza Atlético vs Alianza Lima Fecha 11 Por definir Estadio Campeones del 36 Alianza Lima vs Cantolao Fecha 12 Por definir Alejandro Villanueva Unión Comercio vs Alianza Lima Fecha 13 Por definir Estadio IPD de Moyobamba Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci Fecha 15 Por definir Alejandro Villanueva Melgar vs Alianza Lima Fecha 16 Por definir Estadio Monumental de la UNSA Alianza Lima vs Binacional Fecha 17 Por definir Alejandro Villanueva ADT vs Alianza Lima Fecha 18 Por definir Municipal Unión de Tarma Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso Fecha 19 Por definir Alejandro Villanueva





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.