Cuando el área deportiva de Alianza Lima planificó el plantel del 2024, quedó claro que la intención era no depender tanto de Hernán Barcos (39) . El ‘Pirata’ había sido el máximo goleador del cuadro blanquiazul en los últimos tres años y principal figura del equipo. Marcó 11 goles en 2021, hizo 18 tantos en 2022 y cerró el 2023 con 17 anotaciones. Ese registro fue clave para que los ‘íntimos’ logren un bicampeonato y un subcampeonato en ese lapso; pero siempre dio la sensación de que el éxito pasaba por lo que Barcos podía hacer en la cancha. El delantero argentino era determinante; sin embargo, fue necesario ampliar las alternativas de ataque y rodearlo mejor.

Por esa razón, Alianza Lima extendió el préstamo de Pablo Sabbag y contrató a Cecilio Waterman, con el objetivo de darle variantes al comando técnico. La renovación del ‘Jeque’ responde a la iniciativa de Restrepo de hacerlo el delantero titular junto al panameño en su 3-5-2, de manera que el ‘Pirata’ pueda alternar con ambos o, en el mejor de los casos, competir por un puesto de titular. Pero las cosas no salieron como se planificaron: Sabbag no terminó la pretemporada, volvió lesionado tras disputar la Copa de Asia con Siria y dejó en una situación incómoda al equipo. Se desconoce cuándo volverá a jugar y las opciones de Restrepo en ofensiva se redujeron solo a dos: Waterman y Barcos.

Hernán Barcos durante el clásico

Durante el clásico, Barcos ensayó dos remates directos al arco y los dos fueron en posición adelantada. El primero sucedió cuando quedó mano a mano con Sebastián Britos, cruzó el balón y el arquero crema atajó con los pies. Y la segunda fue en aquel gol anulado por el VAR que pudo significar el empate 1-1 ante la ‘U’. Hernán tuvo apenas dos ocasiones claras para marcar, no ha podido estrenarse como goleador en el Torneo Apertura y le costó abrirse paso entre los defensores rivales. Un partido de alta exigencia como lo fue el clásico, demanda un esfuerzo doble y el ‘Pirata’ intentó ponerse el equipo al hombro como anteriormente ya lo había hecho para evitar la derrota.

Si bien sobre la espalda de Barcos recae la responsabilidad del gol, no está solo en ofensiva. La llegada de Waterman le ha dado un aire al ‘Pirata’ y el panameño ha respondido con goles: registra dos tantos en tres partidos, una cifra interesante por las condiciones que ha mostrado en la cancha. Es dupla le responde a Restrepo; sin embargo, el clásico fue la prueba de fuego y ninguno pudo encontrar el gol. Bajo ese panorama, y con la ausencia de Sabbag por lesión, queda claro que el técnico colombiano necesita una carta más en ofensiva, teniendo en cuenta que el torneo es largo y el debut en la Copa Libertadores se aproxima.

Hernán Barcos, titular en Alianza Lima vs Universitario

¿Qué opciones tiene Alianza Lima en ataque?

Alianza Lima tiene dos caminos: contratar a un jugador de corte ofensivo (no extranjero porque ya tienen los seis cupos completos) o mantenerse con su plantel actual. Sumar a una alternativa en ataque puede ser la solución para el problema, pero el riesgo está en elegir a un futbolista que no hizo pretemporada con el equipo y que pueda acoplarse a la idea del entrenador. Se habló de Yordy Reyna y Luis Iberico, también estuvo el nombre de André Carrillo; sin embargo, el club no ha expresado su voluntad de sumar un elemento más a su plantel. De esos tres, solo la ‘Magia’ culmina contrato con Torpedo Moscú en junio de este año y sería una opción interesante para el equipo.

Por otro lado, si Alianza Lima decide mantenerse con los jugadores que tiene hasta la recuperación de Sabbag, deberá ensayar variantes en ofensiva. Barcos y Waterman son los dos delanteros titulares, pero Restrepo probaría con otros jugadores en esa zona. Una de las opciones sería Kevin Serna, quien puede desempeñarse como segundo atacante, acompañando al ‘Pirata’ o a ‘Aquaman’, y estar más cerca del arco contrario. Lo mismo sucede con Gabriel Costa, que también conoce esa posición y puede ser una alternativa para el DT.

Asimismo, está la posibilidad de cambiar de sistema; es decir, pasar del 3-5-2 al 4-2-3-1 o 4-3-3, dependiendo de la necesidad del técnico. Ese escenario significaría jugar con un solo punta y probar algo nuevo, dado que la idea de juego de Restrepo está diseñada para hacerlo con tres defensores en el fondo y explotar las bandas. La intensidad y dinámica caracterizan al equipo del colombiano, pero las opciones de recambio son cortas y eso dificulta el trabajo. Sea como fuere, queda claro que Alianza Lima ya no depende de un jugador como Hernán Barcos, sino de un colectivo que hace falta aceitar para un mejor funcionamiento. Y eso es tarea del entrenador.





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de esta derrota por 1-0 ante Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Unión Comercio por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 18 de febrero desde las 2:00 p.m., se disputará en el Estadio Carlos Vidaurre García y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Debido a que el campeonato ha comenzado muy parejo y hay varios equipos en buen nivel, los blanquiazules saldrán con todo para llevarse una importantísima victoria de una plaza muy complicada, especialmente ahora que necesitan recuperar afuera los puntos que perdieron en el clásico. La última vez que ambos equipo se vieron la caras fue por la fecha 13 del Clausura 2023, con triunfo victoriano por 3-1 gracias a los goles de Josepmir Ballón, Hernán Barcos y Ricardo Lagos; Óscar Barreto puso el 0-1 parcial a favor del ‘Poderoso’.





