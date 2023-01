Nos contactamos con dos hombres de letras que son hinchas del combinado íntimo: con el abogado Adhemir Fanárraga, autor del libro ‘Primero Buenos Amigos’ e investigador de la historia de Alianza, y con el periodista Martín Roldán, autor del libro ‘Este amor no es para cobardes’. También con el técnico Pablo Zegarra, quien vistió la camiseta victoriana entre 2003 y 2004. Los tres coinciden en que la escuadra grone ha dejado una imagen alentadora en su cotejo de presentación.

De cara a la Liga 1 y Libertadores

“En principio, Alianza ha armado un equipo ilusionante para toda su hinchada. Han hecho algunas contrataciones importantes” de cara a la Libertadores 2023, donde esperan tener un mejor desempeño que en anteriores ediciones, nos dice el entrenador Pablo Zegarra. “Sí, han dejado una buena impresión en su último partido (ante el club colombiano), pero seguramente ‘Chicho’ va a poder sacarle mayor rendimiento al grupo”, añade.

El estratega, asimismo, precisa que, a nivel local, Alianza es un equipo “bastante competitivo como para poder ir en busca del título y seguramente va a tener sus posibilidades, porque hay un equipo, a priori, compacto”. En la misma línea se pronuncia el letrado Adhemir Fanárraga: “Más allá de que los demás equipos también se han reforzado, creo que llegar como campeón vigente y con un equipo que se ha potenciado con jugadores de ligas más fuertes que la peruana hace que Alianza sea favorito para el torneo. Si trabaja de manera adecuada, creo que podría ganar el tricampeonato”, expresa.

Fanárraga también señala, como un aspecto positivo, que en el equipo de ‘Chicho’ Salas se ha mantenido “la base del equipo campeón del 2022”. “Y creo que, al mantener la base de un equipo campeón, los jugadores se desenvuelven mejor, están más sueltos, juegan con menos presión y creo que eso se notó ayer (el domingo) en la cancha”, manifestó.

Eso sí, para el historiador aliancista el desempeño de los victorianos en la Libertadores va a depender del grupo que les toque. “Creo que si hay un fixture favorable, el equipo puede competir”, nos dice. Y, a renglón seguido, acota: “Se ha incrementado la inversión y hay un mejor plantel que el del año pasado, eso está claro. Pero no sé hasta qué punto eso pueda significar una mejora en la Copa Libertadores, porque la Libertadores es una historia totalmente distinta”.

El escritor Martín Roldán, por su parte, coincide en que este equipo íntimo es mejor que el de la temporada pasada, pero precisa que Salas tendrá la tarea de lograr que el plantel se compenetre para poder conseguir resultados en la Libertadores. “ En ese sentido, todavía faltan unos meses para que empiece la Copa. Creo que ‘Chicho’ puede pulir eso, armar ese equipo (compenetrado) y hacerlo que funcione”, expresa.

No obstante, para la Liga 1, Roldán sí está “más convencido” de que Alianza hará un gran papel. “A nivel local, nosotros ya no estamos mirando desde abajo como se da en la Libertadores, estamos mirando desde arriba. Entonces, hay que mantener ese nivel para que los otros no nos puedan alcanzar. En el campeonato local, sí tengo más confianza al equipo”, señala. Y tiene esa seguridad, en parte, porque en este primer partido contra Junior de Barranquilla pudo observar que el cuadro blanquiazul estuvo “más táctico” y con pases “más precisos”.

Espera que Alianza siga por ese camino, pues el reto es ganar por tercera vez consecutiva la Liga 1 y hacer un buen papel en la Copa Libertadores, donde los íntimos no cantan victoria hace 29 partidos.

La llegada del ‘León’

Uno de los más aplaudidos durante la presentación de la plantilla íntima fue Carlos Zambrano, quien llegó a La Victoria como agente libre tras culminar su relación con Boca Juniors. “Zambrano le va a aportar a experiencia al equipo”, indica el profesor Zegarra; “es un futbolista que está todavía en condiciones óptimas, tanto físicas como técnico-tácticas. Yo creo que está en un buen momento. Y si él está centrado en todo sentido, le va a ser de muchísima ayuda a Alianza”.

Roldán coincide con el técnico nacional en que el ‘Kaiser’ aportará con experiencia, pero añade que también le brindará “mayor personalidad y solidez” al equipo. “A veces Zambrano un poco que se deja llevar por el temperamento, pero creo que le dará mayor personalidad a la zaga”, manifiesta el escritor.

Adhemir Fanárraga, en tanto, hace hincapié en que Alianza será la primera experiencia de Zambrano en el Perú, pues el ‘León’ ha hecho toda su carrera en el extranjero (en Europa y Argentina). “Aquí es distinto. Va a tener que ir al calor de Piura, a la altura de Puno, a lugares que, de repente, desconoce. Pero creo que su experiencia y su liderazgo va a ayudar bastante. Igual va a haber una adaptación” , dice.

¿Y los otros refuerzos?

Las tres personas consultadas para este informe destacan a Bryan Reyna. “Es un chico muy interesante. Sí me da mucha ilusión. Es un jugador picante, encarador y que seguramente le va a traer cosas buenas a Alianza”, expone el entrenador Zegarra. “Es un jugador que pasa muy fácil a sus rivales, driblea bastante bien, le falta de repente un poco de culminación”, apuntala Fanárraga; mientras que Roldán lo califica como “el distinto, el que puede marcar una jugada desequilibrante, que se sale del libreto y que puede aportar bastante”.

Zegarra, además, se refiere a Jesús Castillo, de quien indica que es “un chico que le va a aportar frescura” al plantel victoriano. Fanárraga, mientras tanto, dice que “ya se sabe lo que Gabriel Costa puede sumar en el fútbol peruano (jugó en Alianza y Sporting Cristal)” y que ahora ha mejorado más “jugando el torneo chileno y las competencias internacionales que ha disputado con el Colo Colo”.

El entrenador, de igual modo, apunta que “los internacionales (Pablo Sabbag, Santiago García y Andrés Andrade) seguramente van a darle fortaleza al equipo”. “Sabbag es un poquito menos conocido, la realidad es que nosotros no seguimos la liga colombiana. Y en el caso del defensa central (García), por lo menos el día de ayer (domingo) mostró un buen nivel, teniendo algunos atributos que en el medio peruano escasean, como jugar con la cabeza levantada o tener buen pase de interiores siendo central”, expresa Fanárraga.

‘Chicho’ Salas tiene, a primera impresión, un buen equipo. “Es cuestión de cómo acomoda las piezas y cómo las mueve”, culmina Roldán.

