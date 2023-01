Si bien este asunto no es reciente, sí ha pasado por una serie de sucesos que han ido desgastando la relación de confianza entre los clubes y la FPF, a tal punto de convertirse en un escenario del que parece ya no hay marcha atrás, donde cada uno tira para su lado y no da su brazo a torcer. Más allá de lo que está por venir y de la incertidumbre que puede generar sobre el futuro de la Liga 1, que en principio arranca el 23 de enero de este año, Depor miró hacia atrás y realizó una cronología de un problema anunciado, cuyo punto de inicio data del 2013, cuando se firmaron los contratos con el Consorcio. Aquí los repasamos.

Cronología de los derechos de televisación

Inicios del 2013

En ese entonces, los clubes de Primera División llegaron a un acuerdo contractual con el Consorcio Fútbol Perú para la transmisión de sus partidos de manera única y exclusiva, con el aval de la FPF, que cedió la titularidad de esos derechos audiovisuales a los propios clubes. El máximo ente del fútbol peruano, que en ese entonces presidía Manuel Burga Seoane, aceptó los contratos firmados y se benefició de una de sus cláusulas: cobrar el 10% de los ingresos a cada club firmante.

Inicios del 2018

Luego de varios años de normal realización y transmisión de los partidos del fútbol profesional, la FIFA comunicó a la FPF que asuma nuevamente la organización de la Liga 1 como parte de la estrategia a largo plazo para el fortalecimiento de dicha competición. De igual manera, también por disposición de la FIFA, se le pidió a la federación retomar y centralizar los derechos de TV, de los cuales es propietaria original. En ese sentido, se intentaba terminar con toda autorización temporal a los clubes de comercializar sus facultades audiovisuales por sí mismos.

23 de octubre 2021

Se aprueban los nuevos estatutos de la FPF mediante la Asamblea de Bases y con el visto bueno de la FIFA. Posteriormente, este documento fue ratificado por el TAS en julio del 2022 y él se señalan que la federación es la dueña originaria de los derechos de televisación de la Liga 1. Esto implica que a partir de la finalización de los contratos con el Consorcio, la FPF retomará la titularidad de los derechos de TV para comercializarlos de acuerdo a su criterio. No obstante, esto generó otro problema, puesto que los estatutos todavía no son reconocidos en los Registros Públicos. La Sunarp rechazó la inscripción de la Junta Directiva de la FPF al considerar que el puesto de presidente no está vigente “por haber caducado el plazo para el ejercicio de sus funciones”.

8 de agosto 2022

El problema estalla. Tras varios meses de información a los clubes sobre la recuperación de los derechos de TV por parte de la FPF y sabiendo que la gran mayoría de ellos finalizaba su contrato con el Consorcio en diciembre del 2022, la federación dio inicio al proceso de licitación en Chile, donde le abrió las puertas a los operadores interesados en transmitir los partidos de la Liga 1. El proceso culminó el 10 del mismo mes, se realizó en Santiago de Chile y generó una polémica contundente. ¿Por qué la FPF llevó la negociación de los derechos de televisación a otro país y no lo hizo aquí en el Perú? Los clubes alzaron su voz de protesta y alertaron falta de transparencia. En tanto, la federación justificó su proceder alegando que llevó el proceso a una sede internacional con el objetivo de “perseguir la neutralidad y objetividad que el caso requiere”.

9 de agosto 2022

De manera sorpresiva, Alianza Lima, Universitario y Cienciano publicaron un comunicado conjunto en el que expresaron su profunda preocupación por el proceso de licitación de los derechos de TV que la FPF había iniciado. Los clubes actuaron de esa manera luego de que el Consorcio les remitiera una carta a cada uno exigiéndoles que cumplan con sus obligaciones contractuales. Una de ellas era la famosa ‘cláusula de preferencia’, la cual obligaba a los clubes a darle prioridad al actual operador para renovar su vínculo. “Solo si Consorcio no podía igualar la oferta de otro operador, el club quedaba libre para firmar un nuevo contrato”, explicó Óscar Romero, presidente de la ADFP. Por su parte, los clubes alertaron una posible contingencia legal por incumplimiento de contrato: “Estamos próximos a ingresar a un conflicto sin precedentes entre la FPF y las casas de televisión, en donde los perjudicados, castigados, sancionados y penalizados seremos los clubes de fútbol; ello a pesar de que venimos cumpliendo todas y cada una de nuestras prestaciones contractuales”.

11 de agosto 2022

El proceso de licitación culminó el 10 de agosto pasado, pero la FPF emitió un comunicado al respecto un día después. En ese documento, se confirma que no hubo un adjudicatario de los derechos de TV; sino que la federación recibió una propuesta “muy interesante” de la empresa 1190 Sports, una compañía totalmente desconocida para los peruanos, pero que tenía presencia en el fútbol sudamericano, sobre todo en Argentina y Brasil. El documento de la FPF también señalaba que dicha compañía se dedicaba a la gestión y comercialización de los derechos televisivos y que contaba con el apoyo financiero de la gigante 777 Partners.

23 de septiembre 2022

Más de un mes después de dar a conocer a 1190 Sports, la FPF anuncia un “acuerdo de entendimiento” con dicha empresa para comercializar los derechos de TV de la Liga 1 por un total de 13 años, bajo un modelo asociativo y en el que se pretende sacar el máximo provecho económico en beneficio de los clubes. “Se trata de una propuesta colaborativa de gestión y comercialización integral de los derechos deportivos distinta, innovadora, eficiente y sostenible a largo plazo”, explicaron desde la Videna.

30 de septiembre 2022

Pero la reacción de los clubes no tardó en llegar. Alianza Lima, Univesitario, Melgar, Binacional, Cienciano, Alianza Atlético y luego Sport Boys emitieron un comunicado requiriendo a la FPF hacer de conocimiento público los documentos que sustenten y acrediten que el proceso de licitación de agosto pasado cumplió con todas las etapas establecidas. Asimismo, solicitaron a la FPF total información sobre las empresas que presentaron sus ofertas, los montos correspondientes que ofertaron y qué razones determinaron que el proceso se declarara desierto. Como era de esperarse, la respuesta desde la federación nunca llegó y los clubes continuaron bajo un ambiente de incertidumbre.

Del 3 al 6 de octubre 2022

Ante el pedido de transparencia de los clubes, la FPF convocó a una reunión el 3 de octubre con los representantes de los clubes, directivos de la compañía 1190 Sports y asesores externos. ¿La finalidad? Disipar todas las dudas posibles sobre el acuerdo con dicha empresa. Sin embargo, un día después, Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, argumentó que ese cónclave no fue fructífero y cumplió su objetivo. Además, la posición de los clubes se mantenía en contra de la federación y lo que hizo este último fue publicar un video explicativo en el que Carlos Caro, su vocero legal, informó sobre los beneficios que recibirían los clubes. Por ejemplo: el pago de 500 mil dólares, recibir el 70% de utilidades y mejorar los contratos en un 20% respecto a los que tenía con el Consorcio. Pero eso no fue todo, porque la FPF también dio a conocer las consecuencias de no allanarse a su postura: “Si los clubes no acatan los estatutos (o sea, no reconocen que la FPF tiene los derechos de TV), podrían quedar fuera de competencia de todo tipo de torneo”, sostuvo Caro.

12 noviembre 2022

La consigna de la FPF era hacer que los clubes opositores reconocieran su titularidad sobre los derechos de TV y, en esa línea, aprovecharon en enviar a 15 de los 19 clubes de la Liga 1 una carta de ‘Declaración de Conformidad y Compromiso’ que condicionaba su participación en el campeonato del 2023. En ella se contemplaba que los clubes debían renunciar a sus derechos audiovisuales, entre otras cosas. Lo cuestionable era que notificaran a los protagonistas el mismo día en que se jugaba la final entre Alianza Lima y Melgar en Matute. ¿Qué sucedió? Si bien había que firmar para participar en el siguiente torneo, cuatro de esos quince clubes no lo hicieron así. Alianza, Melgar, Cienciano y Cusco FC no firmaron.

15 de diciembre 2022

Mientras la FPF intentaba alinear a todos los clubes, cinco de ellos se adelantaron a la jugada y decidieron firmar un nuevo contrato con el Consorcio. Ellos alegaron que la federación nunca fue clara con sus propuestas y tampoco les dio garantía de que trabajar con 1190 Sports significaba una mejora económica respecto a la del Consorcio. “Tomamos esta decisión luego de una larga y más que prudente espera, por considerarla no solo la mejor opción, sino también la más segura, transparente y beneficiosa para nuestras instituciones. Para llegar a esta conclusión invertimos en asesorías legales externas y analizamos todas las acciones que la FPF desarrolló en torno a este tema”, dijeron los clubes en un comunicado.

16 de diciembre 2022

Pero lo que vino después fue el golpe más fuerte que recibieron los clubes en esta guerra. La FPF llevó la disputa de los derechos de TV a la justicia ordinaria y ganó la primera batalla. El Séptimo Juzgado Comercial de Lima emitió una medida cautelar a favor de la federación y en contra del Consorcio, ordenando la suspensión de los nuevos contratos por derechos televisivos firmados entre esa empresa y algunos clubes de la Liga 1 hasta finalizar dicho proceso. ¿Qué significa? Que los partidos de los clubes en cuestión no pueden ser televisados por un operador que no tenga el consentimiento de la FPF, como es el caso de Gol Perú. Caso contrario sucede con DirecTV y Best Cable, quienes sí cuentan con el aval de la federación.

6 de enero 2023

Alertados por las consecuencias económicas de no televisar sus partidos mediante el Consorcio, los ocho clubes opositores a la FPF (Alianza Lima, Universitario de Deportes, Binacional, Cienciano, Cusco FC, Melgar, Sport Boys y Deportivo Municipal) pusieron su mejor carta sobre la mesa: si la federación no levanta la medida cautelar, amenazaron con no participar en la Liga 1 de este año. “Esta medida cautelar, agresiva y desproporcionada, perjudica a la totalidad de seguidores del fútbol nacional, ya que nuestros partidos no serán televisados y/o transmitidos por ningún medio: operador de cable o señal abierta”, se lee en el comunicado.

7 de enero 2023

Tras conocerse la decisión de los ocho clubes, la Agremiación de Futbolistas (Safap) sacó un comunicado en el que exigió a la FPF encontrar una solución inmediata a este conflicto y poder entablar un consenso con los clubes a fin de evitar la huelga. Por su parte, la FPF volvió a responder y reiteró que es dueña exclusiva de los derechos de TV; por consiguiente, ningún club puede negociar con terceros operadores que no tengan el consentimiento de la federación. De igual manera, exhortó a la agremiación que vele por todos los jugadores de todos los clubes profesionales, y que evite el peor escenario de todos: la paralización del campeonato. Por ahora, el tema llegó hasta aquí; pero no significa el fin de esta guerra. Todavía hay mucho más.





