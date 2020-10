A pesar de que todavía no ha terminado el año, en Alianza Lima ya empezaron a poner las primeras piedras del proyecto deportivo del próximo año. Conscientes de que la economía del club estará golpeada por la pandemia, los íntimos se reforzarían con jugadores -en su gran mayoría- del torneo local, y uno de los apuntados es el volante de César Vallejo, Raziel García.

Sus buenas actuaciones en el conjunto trujillano (registra 10 partidos en la Liga 1: siete fueron de titular) y su llamado a la Selección Peruana (en la cual no pudo sumar minutos debido a un desgarro en el muslo derecho), hicieron que el conjunto victoriano ponga sus ojos en él para reforzar su mediocampo.

Raziel García, de 26 años, tiene contrato con la Universidad César Vallejo hasta noviembre de este año, por lo que llegaría al conjunto blanquiazul libre, algo que los directivos aliancistas priorizarán para realizar las contrataciones de la próxima temporada.

Si es que todo sale como los directivos de Alianza Lima esperan, Raziel García llegaría para ocupar el extremo izquierdo en reemplazo de Alexi Gómez, quien tiene contrato hasta fin de año y no ha tenido el nivel esperado en lo que va de la temporada (apenas disputó 10 partidos y solo marcó un tanto).

No siguen en La Victoria

En horas de la mañana, a través de sus redes sociales, el club Alianza Lima confirmó que el delantero colombiano Cristian Zúñiga había terminado su vínculo en La Victoria. ¿El motivo? Su bajo rendimiento, donde en nueve partidos no anotó (campeonato local). En el área deportiva no es el único que no seguirá: se conoció que después de cinco años, Gustavo Zevallos dejará la gerencia deportiva.