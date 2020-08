Alianza Lima llenó de figuras al mundo del fútbol y ello lo sabe muy bien Reimond Manco. El jugador de Atlético Grau se mostró ilusionado con la posibilidad de que el deporte lo pueda unir con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en un futuro no muy lejano, si es que el club blanquiazul decidiera ponerlos en el mismo equipo.

“Es un sueño, no lo puedo negar. Pero en el fútbol uno no hace lo que quiere, sino lo que te toca. Imagínate tener a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero arriba (en Alianza Lima), que nos vayan dando la copa de una vez, no hay defensa que los pare”, sostuvo el futbolista en diálogo con América Deportes.

Reimond Manco ya sabe lo que es defender la camiseta de Alianza Lima. El retiro se acerca para Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes prometieron volver a defender los colores blanquiazules, por lo que no se descarta la idea.

Alianza Lima, con miras a la Liga 1

El plantel de Mario Salas ultima detalles para la vuelta del fútbol peruano. Partido a partido, el estratega chileno ha probado qué jugadores ingresarían a su once titular, aunque nadie tiene el puesto asegurado, tal y como lo confesó el arquero íntimo Steven Rivadeneyra.

“La competencia es muy dura y todos estamos preparados para estar en el arco de Alianza. Le tenemos que poner difícil la tarea al comando técnico y apoyar al que le toque estar. Sabemos que el profesor no va a rotar y hay que aprovechar el momento”, sostuvo el guardameta blanquiazul en conferencia de prensa.

Alianza Lima tiene el reto de sumar todos los puntos necesarios, a fin de escalar posiciones en la tabla, ya que en la primera parte del torneo solo pudo sumar siete puntos, tras ganar dos encuentros, empatar uno y perder tres. El siguiente reto será Binacional, este domingo 9 de agosto desde las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional.

