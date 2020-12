Tras el descenso de Alianza Lima a la Segunda División, varios jugadores han manifestado su predisposición de jugar con la blanquiazul a fin de devolverle la categoría al club victoriano. Si bien no lo ha dicho de forma directa, Reimond Manco tampoco negó la posibilidad de que se dé este escenario.

A través de uno de sus estados de Instagram, el ‘Rei’ no descartó la posibilidad de retornar a La Victoria, aunque la decisión enteramente no dependa de él, tal y como se lo hizo saber a uno de sus seguidores.

“El tema no está en jugar la Segunda, el tema está en que me lo pidan”, precisó el delantero. Pero no es la primera vez que sus seguidores le han consultado por un posible retorno a Alianza Lima. En más de una oportunidad ha manifestado su predisposición a ser llamado.

Días atrás también se había manifestado sobre la situación del club íntimo, dejando en claro su amor por este y lo que representa. “Este amor no es para cobardes”, publicó el atacante nacional a través de una historia en Instagram, horas después de la caída del conjunto blanquiazul ante Sport Huancayo.

Dispuestos a retornar

A través de su cuenta de Instagram, Nicolás Tagliani envió un mensaje a toda La Victoria, admitiendo su deseo de volver a los campos de juego, en pro de volver a los blanquiazules a la Liga 1.

“Hoy me preguntaron si daría una mano al club. Que me llamen, que me pongo a entrenar a jugar en la B sin problemas”, escribió el ‘Loco’ en sus redes sociales. Tagliani es recordado en Alianza Lima por haber hecho dupla con Jefferson Farfán y por haber marcado una serie de goles en la Copa Libertadores 2003.

En los últimos días, Fernando Martel, Roberto Ovelar, Rodrigo Pérez, Jorge Luis Pinto y otros personajes también se hicieron presente en este particular momento. Incluso, los mismos jugadores de la actual plantilla también se han ofrecido en jugar en La Victoria el siguiente año, en pro de regresar a la Primera División.

Reimond Manco no descartó la posibilidad de volver a Alianza Lima. (Foto: Instagram)





TE PUEDE INTERESAR

Liga 1: conoce cómo se definirá el título del fútbol peruano





TE PUEDE INTERESAR