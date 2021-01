A lo largo del tiempo, Reimond Manco no ha dudado en demostrar su hinchaje por Alianza Lima, club al que le tocó defender en el pasado, durante las temporadas 2007,2008, 2015 y 2016. Ahora que el cuadro blanquiazul jugará en Segunda División, el futbolista mostró su frustración y habló sobre el desempeño de los jugadores que vistieron la camiseta íntima el año pasado.

“Fue muy triste, porque los jugadores que hemos estado cuando Alianza no es lo que es ahora, me refiero económicamente o en cuanto a infraestructura, a nosotros a veces nos quedaban debiendo uno dos meses, teníamos que esperar las taquillas para que nos paguen. Sin embargo, todos los jugadores tenían identidad, todos tenían algo ligado con Alianza y salían a matar. Ahora pagan buen sueldo, les pagan al día y tienen todo. Cuando tienes eso y vistes los colores de Alianza es una responsabilidad enorme. Yo pienso que se dejaron estar y cuando quisieron reaccionar no les alcanzó”, sostuvo el futbolista en ‘DirecTV Sports’.

En la misma línea, Reimond Manco se refirió al trabajo de la directiva en cuanto a la contratación de los técnicos y aseguró que de haberse tomado otras decisiones, Alianza Lima no estaría hoy en Segunda División. “No sé por qué el ‘Chicho’’ Salas y Jaime Duarte no agarraron el equipo. No entiendo por qué no les dieron el equipo. Yo puedo asegurar que si le hubiesen dado a ellos, nada de esto hubiera pasado”, sentenció.

Cabe precisar que Reimond Manco fue oficializado hace algunos días como el flamante refuerzo de Alianza Universidad de Huánuco, tras haber vestido la camiseta de Atlético Grau y Deportivo Binacional la temporada pasada.

En conversación con Depor, el técnico de Alianza Universidad, Ronny Revollar, dejó en evidencia la confianza que el club ha depositado en el exjugador de Alianza Lima, a pesar de su pasado por el que se lo vincula a constantes indisciplinas.

“Yo pedí a Reimond, es un crack, futbolísticamente es un jugador que marca la diferencia en los equipos a los que ha ido, así que nosotros, por el estilo de juego que uno practica, por el sistema que utilizo y por le gusto que tengo del buen fútbol, yo estoy convencido de que nos va a dar esa cuota distinta que todo equipo quiere tener y hoy tenemos la suerte de tenerlo en el equipo”, sostuvo el estratega.

