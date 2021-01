El último lunes, en sesión ordinaria de Asamblea General de Asociados de la ADFP, se aprobó la redistribución del Fondo de solidaridad para la toma de pruebas moleculares. Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, habló con Depor sobre el apoyo que brindarán a los clubes de cara a la presente temporada y, de paso, sobre una deuda de parte de la FPF: “La Federación Peruana de Fútbol nos tiene que reembolsar un millón 27 mil dólares por un pago de transporte que se hizo en el 2019″.

¿Cuál es la labor que ha venido desarrollando la ADFP en estos últimos meses de pandemia?

La ADFP es una institución que tiene 108 años de creación, es la que hasta el 2018 ha venido desarrollando el campeonato de fútbol profesional. A partir del 2019 lo organiza la Liga 1 a través de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Hoy nosotros ya no organizamos el campeonato, pero estamos realizando acciones y actividades para apoyar a nuestros asociados. ¿Quiénes son nuestros asociados? Este año, los 18 de clubes que se encuentran en Primera División.

Sabemos que el año pasado por el tema del Covid-19, nosotros apoyamos con un fondo de solidaridad, para cada club, de 79 mil soles. Para que puedan gastar este dinero, en servicios netamente para Covid-19. El día de ayer (lunes) tuvimos la primera Asamblea General Ordinaria del 2021, en la que participan todos los clubes de Primera y se aprobó también darles un apoyo económico para sus pruebas moleculares.

¿Qué pasa con los clubes? Como pasa en cualquier actividad, no tenemos el dinero para cubrir todo lo que se nos pueda requerir. Entonces, en virtud de ello, la ADFP convocó a los clubes a una sesión en la cual se ha aprobado apoyarlos con un dinero para pruebas moleculares. Además, se ha firmado convenios con instituciones de salud como Dafi Salud, con una clínica de rehabilitación deportiva física y con Ahora Perú, que es una asociación de hoteles, restaurantes y afines. ¿Por qué? Porque los clubes cuando estuvieron el año pasado en Lima necesitaban hoteles y unas tarifas preferenciales. Y no solo hemos firmado convenio para los futbolistas, sino para todos los integrantes del club y sus familiares, con los descuentos preferenciales.

¿La ADFP solo trabaja con tema de alianzas? Porque imagino que deben tener un ingreso mensual para que puedan ayudar a los clubes. De ser así, ¿cómo se está danto ello en estos últimos meses?

Lamentablemente por tema de pandemia, en el 2020 no hubo ningún ingreso porque los clubes no tenían cómo aportar. Hay clubes que terminaron el campeonato del 2018 y con deudas con la Asociación. Tenemos deudas de más de medio millón de soles de campeonatos anteriores que nos deben los clubes. Esta deuda se debió cancelar desde el año pasado, pero con la pandemia se hizo un reconocimiento de deuda –salvo dos (clubes) que no lo hicieron– y a partir de este fin de mes se comienza a cobrar esa deuda que nos tenían desde el año pasado.

Es más, en esta Asamblea se tocó este tema, para ver si se iba a tomar algún acuerdo si a partir del 30 de enero los clubes iban a cumplir con un cronograma de pago o iba a otra fecha. No, todos los clubes dicen que se debe pagar a partir del 30 de enero. Como usted dice, al no tener ingresos, lo que ha hecho la ADFP es agarrar un fondo de solidaridad que se tenía y se ha repartido a los clubes. Pero tampoco nos podemos venir a menos porque lamentablemente lo poco que tenemos se va reduciendo. Al no tener ingresos, nos vamos a quedar en cero. Entonces no podemos liquidar una organización económicamente de esa forma, no corresponde.

Los clubes van a empezar a cumplir sus obligaciones a partir de este 30 de enero. Y se acordó estructurar un aporte de cuánto sería una cuota mensual, que también ingresa a la ADFP, y parte de ello va al fondo de solidaridad. Porque ese Fondo de Solidaridad antes se alimentaba de los dos soles por espectador, por cada partido. Antes se llamaba Fondo de transporte. También se nutría el contrato que tenía la ADFP con el consorcio de TV por el nombre del campeonato. Todo ese monto iba al fondo de solidaridad, que en ese momento se llamaba fondo de transporte, el cual ayudaba a cubrir el déficit que tenían los clubes con el tema de transporte.

¿Los ingresos que tenían solo eran de los clubes o tenían algún apoyo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en estos meses?

Yo he sido electo el 28 de noviembre del 2019 para ejercer mi gestión por dos años. Es decir, desde el primero de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021. Si usted me pregunta si recibimos algún apoyo, ninguno. Es más, en enero del año pasado, enviamos una carta al señor presidente de la FPF (Agustín Lozano) para presentarnos como Junta Directiva. Efectivamente nos convocó y tuvimos una reunión, y nos pusimos a disposición para que salga de la mejor manera la organización de la Liga 1. Estuvo a disposición el recurso humano, logístico y todo lo que teníamos en la ADFP. Nos dijo que nos tomaría en cuenta pero nunca nos llamó.

Nosotros no queremos salir en la foto, queremos que salga una buena foto, donde está la Liga, los clubes, que son nuestros agremiados. Es más, la Federación Peruana de Fútbol nos tiene que reembolsar un millón 27 mil dólares por un pago de transporte que se hizo a Latam en el 2019, por todo el campeonato Apertura más cinco fechas del clausura. Si bien nosotros ya no organizábamos (el campeonato) el 2019, se pagó ese dinero, y hay una carta cruzada entre la ADFP y la FPF para que se asuma el tema de transporte. Posteriormente, hay una carta del actual presidente de la Federación señalando que se ha reunido con los presidentes de los diferentes clubes y todo lo que iba a ese contrato, con consorcio, iba a ser reembolsado para transporte.

Nos hemos reunido en su oportunidad, antes de pandemia, con el señor presidente de la Federación y posteriormente con el Secretario General y la parte de finanzas de la FPF, y nos señalaban para cruzar información y ver si era correcto el monto que se estaba pidiendo. Es más, el presidente de la FPF nos señaló que tenía una cuenta intangible ese dinero y que cruzando la información nos iba a reembolsar. Hasta ahora no hay nada. Es más, cuando fue el tesorero de la Junta Directiva de la ADFP y habló con el área de finanzas de la FPF, señalaron que solo querían devolver 317 mil dólares. Eso es totalmente ilógico.

¿Cuál es el proceso que seguirían después de verificar los montos?

Nosotros ya pasado este tema, vamos a agotar este mes de enero las comunicaciones. Veremos si nos van a reembolsar el dinero conforme los documentos lo señalan, ni más ni menos... sino es así tomaremos las acciones legales correspondientes. Si regresa ese dinero, todo va al fondo de solidaridad, que antes se llamaba fondo de transporte. ¿Para qué sirve? Para atender ahora a los clubes.

¿Usted como presidente de la ADFP tuvo una comunicación directa con el presidente de la FPF o simplemente las áreas financieras son las que se reunieron?

Yo me he reunido en dos oportunidades con el presidente de la Federación y hemos ido con la Junta Directiva. La respuesta ha sido: ‘Ese dinero está en una cuenta intangible, es decir, ahí está el dinero, crucen la información, a mí me informan y yo autorizo el reembolso’.

Entonces, no es que haya una negativa de parte de la FPF...

Lo último que señaló el Secretario General al tesorero de la ADFP era que reconocían 317 mil dólares. Y eso es totalmente ilógico. El gasto está probado, con las facturas que nos gira Latam, que es 826 mil dólares más impuestos... y llega a un millón 27 mil dólares.

¿Cuánto tiempo cree usted que demoraría este cruce de información para que se llegue a un acuerdo final?

Esto se tiene que finiquitar en enero, ellos tienen la documentación desde hace mucho tiempo. ¿Quieren que se les lleva la documentación nuevamente? No hay problema. Pero como usted dice, se les vuelve a llevar dos o tres veces, la prueba es la factura de Latam. Si hay transporte terrestre, también está la factura. La pregunta es cuándo nos va a pagar. A nosotros no nos debe el ingeniero Lozano, a nosotros nos debe la Federación Peruana de Fútbol a través de su Liga 1.

Imaginemos que se dé el acuerdo, se le paga y va al fondo de solidaridad, pero qué pasa si hay negativa en reconocer los montos: ¿cuál sería la siguiente instancia y cuánto perjudicaría esto a la organización del fútbol peruano?

La Liga 1, a través de la FPF, debe tener su propio presupuesto para el desarrollo del campeonato 2021. Ellos saben que tienen una deuda con nosotros. Si no se llega a nada para que nos paguen… vamos a plantear varias soluciones para que reembolsen. Digamos que todo se agotó, iniciaremos acciones legales. Y esto va por dos vías: nos vamos por una jurisdicción arbitral o nos vamos a una jurisdicción judicial. A nosotros nos debe una institución privada y también somos una institución privada. Y se tienen que someterse a las autoridades legales.

Sobre la organización del campeonato

En tema de organización, qué tanta variación ha encontrado la ADFP con este sistema de torneo que plantea la FPF, por ejemplo, que haya dos ascensos directos...

Justamente en la Asamblea tocamos eso. Se está diciendo que el campeonato va a ser descentralizado, el tema es que los protocolos aprobados los tienen pero para ese momento, de agosto (del 2020), y tomando en cuenta que todo era en Lima. Hoy día ya no, dicen que va a ser con cada club en su sede, pero ¿hay un protocolo sobre eso? ¿se ha consultado el tema? Hoy día estamos entrando a una segunda ola, tenemos un horizonte incierto. Y entonces cómo vamos a desarrollar este campeonato. Más allá de los ascensos, de los descensos, de que la Copa Perú será una Liga 3, no nos estamos dando cuenta de que esta pandemia no para. Tenemos que acomodarnos a los tiempos.

Entonces, en virtud a ello, en el campeonato, solo en equipos, se mueven de 800 a mil personas. Creo que la Liga 1 debería consultar al Minsa, quizá lo ha hecho, pero no lo ha comunicado. Usted no lo sabe ni tampoco yo lo sé. Si el protocolo 2020 es aplicable a lo que queremos desarrollar en el campeonato. Y hoy día no va a ser solo en Lima, sino en todo el Perú. Pregunta, ¿ya está aprobado? Esa es la parte que le falta a la organización. Ya se tuvo un campeonato en Lima, pero saben qué pasa. Los presupuestos suben porque el equipo de provincia que venga a Lima, hotel –por más que digan que hay jugadores que tienen casa en Lima–, pero ese presupuesto ya cambió. Ha llamado la Liga 1 a los presidentes a decirle cuál fue su presupuesto inicial en octubre del 2019 para ejecutarlo en 2020. Fue equis cantidad, pero esa equis cantidad paró en marzo. Porque paramos cuatro meses y arrancamos en agosto. Fue menos tiempo, pero el costo es mayor porque he tenido que traer la gente, he tenido que pagar alojamiento, alimentación.

Entonces, creo que la Liga y la FPF tienen que sentarse con los clubes. La pregunta es: ¿tienen los protocolos, cuánto le cuesta este tipo de campeonatos a un club? Comienzas los problemas, ¿no?

Esperemos que ya se haya dado esta comunicación para explicar este nuevo formato del torneo…

Felicito todas las organizaciones, pero hay que ser realistas. Y la realidad es ponerme en los zapatos de los demás, y sino los invito y los escucho. Cuando señalan que uno legisla o emite normas, estatutos o bases, tiene que ser para todos. Tengo que tener una norma general que pueda llegar a todos. Si no va a pasar después, como ha pasado, que hay tres o cuatros clubes (Alianza Universidad, Deportivo Llacuabamba, Carlos Stein y Atlético Grau) que no tenían el dinero de derechos televisivos y ha tenido que ingresar la Federación a darles un dinero. Pregunta: ¿y los demás clubes no lo necesitaron? Y aquí viene la frase, ‘no hay tan rico que no necesite y no hay tan pobre que no pueda dar’.

En mi caso, si hay dos clubes que no tienen dinero suficiente, los llevo a Asamblea. De repente les digo que hemos aprobado el apoyo de la prueba molecular para los 18 clubes, y quizá un club grande me puede decir que no lo necesita. Está bien, pero el derecho es para todos. No se puede distinguir.

Exacto, la idea es medir a todos por igual…

Es lo correcto porque siempre escuchamos: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. O sea, a él le aplico. Lo que se ha visto durante todo este tiempo de gestión es poder apoyar. Hoy estuvimos apoyando en temas de salud, hoy nos vemos y no sabemos sin en 15 días nos volveremos a ver. Es la realidad que nos está tocando vivir.

No quería desaprovechar la oportunidad para conocer cuál era su opinión sobre el caso del árbitro Miguel Santiváñez (fue suspendido por CONAR tras acusaciones por supuestos actos de soborno)...

Que todo este tipo de denuncias que aparecen deben ser investigadas, y si hay responsabilidad, deben ser sancionados. A cualquier nivel, que se investigue, se pruebe y se sancione ejemplarmente. Sea un dirigente, un club, un jugador, un árbitro, sea un señor comisario. Pero siempre queda la desazón que pasa el tiempo y se olvidaron. Hay que pronunciarse y de repente no hay nada, y también así como se imputa, también es obligación decir el señor es inocente o tal organización no hizo nada. Eso también es importante. Si se le encuentra culpable, que se sancione ejemplarmente.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.