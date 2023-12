Alianza Lima anunció la llegada de Renzo Garcés a tienda blanquiazul, formalizando así el fichaje del defensa de 27 años, de cara a la pelea por el título de la Liga 1 Betsson y la participación en la Copa Libertadores 2024. Sin duda, un paso importante para el jugador, que no dudó en usar sus redes sociales para mostrar su agradecimiento por esta oportunidad.

“Éxodo 33: 14-15. Y él dijo: Mi Presencia irá contigo, y te haré descansar. Y Moisés respondió: Si tu Presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Sé quien va delante de mi y quién es mi ancla seguro: JESUCRISTO. Preparado para este nuevo propósito en el cual me llamaste, Señor”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

Los números de Renzo Garcés

Garcés llega a tienda íntima, luego de sumar 36 encuentros con César Vallejo, todos ellos de titular. Si de números se trata, es innegable destacar el buen performance que tuvo a lo largo de la presente temporada. En el torneo local, logró tener un promedio de 88 minutos por partido, así como de 63.6 toques.

Renzo Garcés y el mensaje a sus seguidores, tras ser fichado por Alianza Lima. (Foto: Instagram)

En cuanto a estadísticas, tuvo un 87% de pases completados, siendo que el 92% los llegó a completar en campo propio y el 73% en campo rival. Además, en seis oportunidades ayudó a que su equipo culmine los partidos con el arco en cero, teniendo un promedio de 4.7 de balones recuperados en cada encuentro y de 4.1 despejes.

Movidas deportivas en Alianza Lima

Más allá del golpe que supuso perder el tricampeonato para Alianza Lima, a nivel deportivo ya se volteó la página y se viene trabajando en el plan para el próximo año. Esto implica, evidentemente, algunos cambios, incluso, salidas. De momento, se ha confirmado que Ítalo Espinoza, Edinson Chávez, Oswaldo Valenzuela, Aldair Rodríguez, Joao Montoya, Cristian Benavente, Pablo Míguez, Gino Peruzzi, Josepmir Ballón y Christian Cueva no continuarán.

Con aquellos que seguirán en el plantel ya se prepara la pretemporada. Eso sí, aunque en un primer momento estaba pactado que la pretemporada de Alianza Lima comience este miércoles 6 de diciembre, Depor pudo conocer recién iniciará el próximo lunes 11. Alejandro Restrepo no quiere dejar nada al azar y ya ultima detalles para comenzar a trabajar con sus nuevos dirigidos, a la espera de los fichajes que ha solicitado para fortalecer el plantel que heredó de la anterior gestión.





