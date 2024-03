¿Se queda o se va?

El último jueves por la tarde, Depor conoció que Diego Guerrero, administrador de Alianza Lima, y Bruno Marioni, encargado del área deportiva, sostuvieron una reunión en la que se ratificó la continuidad de Alejandro Restrepo como entrenador del equipo, pese a haber acumulado tres derrotas consecutivas. Sin embargo, también se pactó que habrá una segunda reunión con el mismo estratega colombiano para conversar sobre los puntos a mejorar y poder revertir este mal momento.

Como se recuerda, Alejandro Restrepo fue consultado por Depor en conferencia de prensa sobre sus impresiones del partido y su continuidad; no obstante, el estratega se limitó a responder el plano futbolístico y evitó hablar de su posible salida. Se pudo conocer que, desde el área deportiva, una tercera derrota consecutiva no era contemplada y que, de suceder, evaluarían la continuidad del estratega. Debido a que las últimas horas fueron de incertidumbre, también se conoció que el primer equipo canceló el entrenamiento programado para la tarde del jueves y los trabajos serán retomados este viernes a partir de las 4:00 pm en el estadio Alejandro Villanueva.

En tanto a este mal momento, cabe recordar que Alianza no sumaba tres caídas seguidas desde el arranque del Torneo Apertura del 2022, cuando perdió ante Alianza Atlético, Sporting Cristal y Melgar.

Reunión con CONAR

Más allá de las derrotas, un hecho que preocupa en la interna de Alianza Lima es el arbitraje. Los encargados del área deportiva están convencidos de que se les viene perjudicando y que las reglas no se están aplicando equitativamente. Como se recuerda, el cuadro victoriano ha tenido cinco expulsiones en ocho fechas: dos a Franco Saravia y una a Adrián Arregui, Jiovany Ramos y Hernán Barcos. Sin embargo, más allá de lo justificable que sean dichas rojas, lo que el conjunto íntimo reclama es que no se mide con la misma vara al rival. De hecho, mostraron su molestia luego del duelo ante Cienciano por la no expulsión de Carlos Garcés tras la falta contra Juan Pablo Freytes.

Depor pudo conocer que, por tal motivo, Bruno Marioni y Héctor Ordóñez, delegado de Alianza Lima, se reunirán con la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) en las próximas horas para dar a conocer su molestia y exigir mejores arbitrajes. Sobre dicho tema también se pronunciaron Zambrano, Arregui y Rodríguez en conferencia de prensa el último miércoles.

El respaldo del plantel

Tras la derrota ante Cienciano, Zambrano, Arregui y Rodríguez se hicieron presente en la conferencia de prensa y, aunque no respondieron preguntas, sí enviaron dos mensajes contundentes. El primero fue sobre su molestia por el arbitraje y por, en sus palabras, haberse visto perjudicados. Y el segundo fue para mostrar su total respaldo al trabajo de Alejandro Restrepo y su comando técnico.

Por su parte, Arregui indicó: “Estamos acá para poner la cara porque sería injusto que una persona o cuerpo técnico por resultados futbolísticos tenga que dejar el cargo”. En general, en la interna del plantel blanquiazul, todos los jugadores están de acuerdo con que esta situación se puede revertir con el profesor colombiano a cargo.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR