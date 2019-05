Alianza Lima respondió a la denuncia del entrenador de Binacional [VIDEO]

Javier Arce, entrenador de Binaciona , denunció que algo extraño pasó en el camarín que ocuparon en Matute que lo hizo sentir mal a él y sus jugadores. Alianza Lima se defendió de cualquier acusación que culpe al club.

El jefe de equipo de Alianza Lima, Renzo Galloso, señaló que Matute tiene cámaras y que el club se defenderá de cualquier acusación. “Cuando llega el equipo visitante le damos la llave, ellos son responsables del camerino visitante", dijo.

► Javier Arce, técnico de Binacional, denunció maltratos en Matute



"Si vieron algo o alguien que haya ingresado, lo hubieran manifestado antes. No esperar que viniera el equipo. No quiero pensar mal de ellos y nosotros obvio que no hacemos esa práctica”, añadió tras el partido contra Binacional.

Javier Arce dijo en conferencia de prensa que ingresó al camarín tomó agua y comenzó a sentir un ardor en las fosas nasales. "Fue muy raro; incluso me afectó la vista. Inclusive, los jugadores se vieron afectado por inhalar ese aire. No era frotación. El comisario me dijo que no era gas pimienta. Tuvimos que desalojar”, afirmó.

“Me imagino que habrá (queja), pero tenemos cámara, todo, para defendernos”, añadió Renzo Galloso, tras la denuncia que realizó el entrenador de Binacional.



Alianza Lima logró un importante triunfo a Binacional. (América TV)

