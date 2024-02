Por tanto, el estratega deberá resolver dudas sobre qué nombres colocar en zonas específicas del campo: stopper por derecha, líbero, carrilero por izquierda y el arco. Esto último, sobre todo, en caso se confirme una posible sanción a Ángelo Campos por parte de la Comisión Disciplinaria tras haberse difundido imágenes suyas cerca del campo de juego el día del clásico cuando se encontraba suspendido.

¿Quién cuida el arco?

Además de una dura derrota, el último clásico también le dejó a Alianza Lima la posibilidad de no contar con su arquero titular ni suplente para el duelo de este domingo. Como se recuerda, durante la semana pasada, a Ángelo Campos se le redujo una fecha de sanción y quedó habilitado para la fecha 4. Sin embargo, Universitario ya solicitó una nueva sanción al futbolista por haber sido visto cerca del campo de juego al celebrar el gol blanquiazul, que luego sería anulado, cuando el portero aún suspendido y, según reglamento, está inhabilitado de hacerlo.

De momento, Alianza Lima no ha sido notificado por parte de la Comisión Disciplinaria sobre alguna sanción al portero; sin embargo, es probable que dicha instancia actúe de oficio y, en caso de hacerlo en esta semana, Campos no podría disputar el duelo ante Unión Comercio ni tampoco Franco Saravia, quien fue expulsado el último sábado con tarjeta roja directa. De ser así, el portero titular sería Ángel De la Cruz, portero de 21 años que todavía no ha debutado en la Liga 1.

Stopper por derecha

Franco Saravia no fue el único expulsado en el cuadro íntimo, sino que también sufrirán la baja de Jiovany Ramos, el habitual titular como stopper por derecha en la línea de tres de Restrepo. Según se vio en el clásico, su reemplazo natural en el banquillo fue Marco Huamán; sin embargo, se pudo conocer que Yordi Vílchez no pudo ser convocado por haber sentido una ligera molestia en los últimos días previo al clásico, aunque nada de consideración.

Por tanto, en caso Vílchez pueda estar apto para este domingo, que es lo que se espera desde la tienda ‘blanquiazul’, sería él quien reemplace a Jiovany Ramos en la línea de tres en lugar de Marco Huamán.

La posición de líbero

En el arranque del clásico, Aldair Fuentes fue el líbero titular al igual que en las dos primeras fechas. Sin embargo, el futbolista fue reemplazado en el mediocampo y, según palabras de Restrepo en conferencia de prensa, esta variante se debió a que buscó una opción con ‘salida más limpia hacia adelante’, por lo que optó por Renzo Garcés. Según se pudo conocer, el entrenador quedó conforme con la labor de Garcés en dicha posición y todo hace indicar que se quedaría con la titularidad de líbero en el duelo de este domingo ante Unión Comercio. Con esto, serían dos cambios en la línea de tres defensiva de Alianza Lima de una fecha a otra.

Carrilero por izquierda

Un caso parecido ocurre con la zona izquierda del campo ya que, si bien en las dos primeras fechas se ratificó a Ricardo Lagos como carrilero por izquierda, en el día del clásico se optó por reemplazarlo por Jhamir D’Arrigo, jugador de menos marca pero más veloz por banda. Según declaró el entrenador, esta decisión pasó por buscar salir a proponer y atacar mucho por bandas con dos jugadores rápidos, D’Arrigo y Serna.

Ante Unión Comercio, Alejandro Restrepo deberá optar por volver a colocar Ricardo Lagos, quien tuvo minutos en el clásico, o continuar con la propuesta de buscar la ofensiva con Jhamir D’Arrigo.

El entrenador comunicó que se quedó contento con el desempeño del exfutbolista de FBC Melgar y él iría desde el arranque este domingo; sin embargo, será una decisión a confirmar en los próximos días.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR