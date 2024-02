Irresponsabilidad de Ramos

Si hubo un antes y después en el clásico fue la expulsión de Jiovany Ramos tras agredir a Horacio Calcaterra. El defensor panameño cometió un error que perjudicó a su equipo: lo dejó con 10 futbolistas en cancha y puso todo cuesta arriba. Su irresponsabilidad pasó factura, Alianza Lima tuvo que recomponer su sistema de juego y sufrir con las consecuencias de esa tarjeta roja. No fue el partido esperado para el panameño y tampoco para Aldair Fuentes, quien no logró cerrar a tiempo a Andy Polo en el único gol del partido.

Precisamente, Alejandro Restrepo explicó en conferencia que envió a Renzo Garcés en reemplazo de Fuentes para tener mayor salida desde atrás. “Con Renzo (Garcés) queríamos una salida más limpia, para encontrar a Sebastián (Rodríguez) y Adrián (Arregui) en una mejor ubicación, creo que también lo supo hacer”, explicó el técnico blanquiazul. Fuentes ofreció un nivel por debajo de lo esperado, sufrió para referencias a los ofensivos de la ‘U’ y careció de ese recurso para salir jugando desde su zona hacia adelante.

Panameño Ramos fue expulsado en Alianza Lima por una patada contra Horacio Calcaterra | Captura de video / Liga 1 Max

Cabellos sintió el rigor del clásico

Catriel Cabellos tuvo un inicio interesante en la Liga 1 Te Apuesto, con golazo ante César Vallejo y constante presencia como volante interior frente a Alianza Atlético. Su ferocidad y despliegue físico al jugar fueron su mejor carta de presentación para llegar al clásico de la mejor manera. No obstante, aquella performance contra ‘poetas’ y ‘churres’ no se pudo repetir frente a Universitario, donde no logró redondear un buen desempeño: jugó solo 45′ (todo el primer tiempo), tocó el balón en apenas 16 ocasiones y completó 11 pases precisos. ¿Qué pasó?

Debido a la exigencia del partido, Catriel estuvo bien referenciado por la volante de la ‘U’. Jairo Concha y Christofer Gonzales le taparon los espacios por el medio, mientras que Jorge Murrugarra completó esa marca zonal que impidió al equipo blanquiazul construir sociedades en el mediocampo. El futbolista de 19 años tuvo trabajo en lo defensivo, pero cuando le costó cuando le tocó salir y generar fútbol desde su zona. Sebastián Rodríguez fue quien retrocedió para intentar la salida limpia y conectar con los delanteros. Alejandro Restrepo sacó a Cabellos para darle ingreso a Gabriel Costa, quien trató de darle más movilidad al equipo.

Catriel Cabellos solo jugó el primer tiempo ante la 'U'. (Foto: Liga 1 Te Apuesto)

Serna no pudo aparecer

Kevin Serna fue uno de los refuerzos que más expectativas generó en el hincha blanquiazul. Es un futbolista rápido, con destreza individual y buena gambeta; además de que le gusta pisar el área y estar cerca del arco contrario. De hecho, en ADT, su anterior club, marcó 14 goles en dos temporadas (2022 y 2023), lo que fue clave para despertar el interés de Alianza Lima. Pero, a diferencia de su pasado reciente, tuvo que adaptarse a otra posición en su nuevo equipo. Pasó de ser extremo derecho a lateral-volante por esa zona, cumpliendo un rol distinto y resignando unos metros para darle movilidad al equipo en ese lado del campo.

En el clásico, Serna llegó a jugar 76 minutos, donde tuvo 37 toques, un 81 % de pases precisos (17 de 21), así como una situación de peligro generada y tres -de cuatro- duelos ganados. Pero, más allá de eso, tuvo una labor sacrificada como carrilero: no solo debió acompañar en la ofensiva, también fue su responsabilidad colaborar con la marca, tapar la salida de Segundo Portocarrero y hacer el recorrido de ida y vuelta. Es decir, en Alianza Lima juega alejado del arco, pero cumple con la función. Si bien es cierto que tuvo mayor destreza en ADT, el colombiano intenta destacar en otra posición. Dependerá, entonces, si Alejandro Restrepo decide mantenerlo como lateral-volante o colocarlo más cerca a la zona de peligro, con Cecilio Waterman o Hernán Barcos.

Kevin Serna no llegó a completar los 90 minutos del partido ante la 'U'. (Foto: Liga 1 Te Apuesto)

Saravia dejó algunas dudas

Franco Saravia tuvo la responsabilidad de custodiar el arco de Alianza Lima en el clásico y no lo hizo mal: atajó un tiro libre peligroso de Edison Flores y un mano a mano con Andy Polo en el minuto 72. El arquero respondió cuando fue exigido, pero incluso así no pudo evitar la caída de su pórtico. Polo le hizo un gol en el primer tiempo, con un remate al primer palo que evidenció una serie de errores defensivos en Alianza Lima. En esta jugada, el guardameta no cumplió la regla de todo ‘1′: ‘morir en su palo’.

Otro detalle que complicó su desempeño en general fue la expulsión tras cometer una falta contra el ‘Tunche’ Rivera. El delantero crema iba con dirección de gol y Saravia tuvo que cortar esa jugada para evitar el segundo de la ‘U’. Esa acción fue consecuencia del partido: el cuadro blanquiazul estaba volcado al ataque y dejó espacios atrás (ya con un jugador menos). El arquero no tuvo otra alternativa y decidió al límite. Eso sí, este partido era la oportunidad para convencer de su titularidad al comando técnico; pero le resta puntos en la sana competencia que hay con Ángelo Campos.

Franco Saravia jugó hasta el minuto 89, tras ser expulsado por falta contra José Rivera. (Foto: GEC)

Huamán puede mejorar

Marco Huamán ingresó a los 76′ del compromiso por Sebastián Rodríguez, un cambio que sorprendió a muchos, pero que abría la posibilidad a ver un rostro fresco en el esquema de Restrepo ante un marcador en contra y con un hombre menos (Alianza Lima se queda con 10 jugadores en el campo, tras la expulsión de Ramos a los 66′). La responsabilidad ante un panorama así puede pesar -y mucho-, en especial si es el primer partido que juega con los blanquiazules esta temporada y encima en un clásico (estuvo con la sub 23 en el Preolímpico desarrollado en Venezuela).

Tras su fichaje a inicios de año, el defensa huancaíno de 21 años trabajó con perfil bajo para ganarse un lugar en la pizarra del técnico colombiano, aunque le tocó saltar al gramado en un momento crítico para el equipo. ¿Qué dice la data? Tuvo 12 toques, 64 % de pases precisos (siete de 11), un balón largo completado (de cuatro) y solo una intercepción. ¿Se le debe vetar? Pese a las cifras, posee potencial, aunque se debe analizar cómo encaja mejor en el esquema actual de juego, sabiendo que su posición natural es como lateral derecho y solo en dos ocasiones (con Sport Huancayo) jugó como pivote.





