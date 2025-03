Sport Huancayo cayó 3-1 ante Universitario por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, y sufrió su segunda derrota en lo que va de la temporada. Sin embargo, el equipo que dirige el uruguayo Richard Pellejero dejó una buena impresión en el estadio Monumental. A propósito del partido, el entrenador charrúa habló en conferencia de prensa y sacó sus conclusiones, de paso que habló del tema de la semana: el pedido de aplazamiento no aceptado de Alianza Lima por el tema de los vuelos.

“Siento impotencia, Hicimos un gran partido, el resultado fue bastante amplio para lo que fue el trámite del partido. Las chances más claras fueron de Huancayo, pero cuando no anotas y enfrentas a un equipo de esta jerarquía, pasan estas cosas”, declaró el uruguayo.

Eso sí, destacó que el balance de lo mostrado por su equipo fue positivo. “Me voy contento con el partido que hicieron, hoy nos faltó el gol. Enfrentamos a un gran rival, que nos hizo pagar los errores. Sabíamos que ellos dejaban espacios atrás, que los extremos no cerraban mucho. Nos vamos tristes, pero a su vez felices por el sacrificio de los muchachos”, agregó.

Finalmente, con el polémico tema de la logística, Pellejero dijo que “si bien ahora está cerrado el aeropuerto de Jauja, los viajes se hacen incómodos para los jugadores, es muy desgastante porque son viajes largos, pero son cosas que escapan de nosotros. Hay clubes que quieren postergar, pero si nosotros lo hacemos cada 15 días, lo puede hacer cualquier equipo también”.

Sport Huancayo se alista ahora para enfrentar a Deportivo Garcilaso el viernes 4 de abril de local, por la fecha 7 del Torneo Apertura. De momento suma 10 puntos y está a cinco unidades del líder FBC Melgar, que tiene puntaje perfecto luego de cinco partidos.

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗶𝘀𝗽𝘂𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗺𝗯𝗮𝘀 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮𝘀 ⚔️🧨



Universitario 1️⃣ - 0️⃣ Sport Huancayo #Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/Je9ZEbckcz — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) March 29, 2025

Bustos también habló de la logística

Fabián Bustos, entrenador de Universitario, no fue ajeno al tema que se viene comentando en las últimas horas: la logística de los clubes para viajar al interior del país, a propósito de las dificultades que tuvo Alianza Lima para ir a Tarma y su posterior pedido de suspensión del partido frente a ADT. Según Bustos, todo se soluciona con una buena planificación.

“Fuimos a Cajabamba, es complicado. Si se puede ir en avión, en chárter bienvenido sea, las logísticas son las que te permite el país. Si no hay, iremos en bus, fuimos el primer equipo grande que fue a Cajabamba. Si haces una buena planificación no vas a tener ningún problema. Hay que mejorar las canchas, infraestructuras, eso me parece más importante”, comentó.

En esa misma línea, el cordobés planteó su disconformidad con que la Liga 1 se detenga una semana en comparación que el resto de países, cuando se disputa una fecha FIFA de selecciones. “Somos la única liga que para una semana más que todos (fecha FIFA), y eso no conviene al fútbol peruano. Hay que enfocarse en los duelos que vienen, y siempre el próximo será el más importante”, acotó.

