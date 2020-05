Rinaldo Cruzado recordó el título que logró en Argentina cuando defendió las sedas de Newell’s Old Boys. El volante de Alianza Lima tiene los mejores recuerdos de su paso por el fútbol de ese país, donde dejó amistades y una anécdota que lo marcó por siempre con Gabriel Heinze.

“El campeonato que viví con Newell’s fue espectacular por cómo se vive el fútbol en Argentina y en Rosario. Juegan a estadio lleno todos los días. No es el hincha del resultado”, dijo en GOLPERU.

“Celebré un campeonato con la bandera de Perú y muy ilusionado. Siendo extranjero no es fácil salir campeón en otro país”, agregó.

Rinaldo Cruzado contó que sigue teniendo contacto con Diego Milton, Milton Casco, Maxi Rodríguez de Newells'. "También me hablo con Iván Alonso y Munúa de Nacional. Una persona que me marcó mucho en el extranjero fue Gabriel Heinze”, recordó.

El volante no olvida una gran anécdota con el hoy entrenador. “El día que salimos campeones con Newell’s, Heinze se me acercó y comenzó a corear mi apellido y toda la hinchada lo siguió. Eso me marcó. Es una gran persona dentro y fuera de la cancha. Todos lo respetan”, señaló.

