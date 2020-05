Mientras Uruguay abandonó la cuarentena y los comercios del centro de Montevideo abrieron sus puertas, en la ciudad de Salto, Jonathan Dos Santos construye su propia casa. Sí, el delantero de Universitario de Deportes cambió la pelota por los ladrillos y el cemento y edifica su nuevo hogar con la ayuda de su suegro.

“Aprovechando que estoy acá, y que tengo a mi suegro que es oficial albañil”, le contó a Ovación de Uruguay, sobre el terreno que compró en el barrio Salto nuevo.

La construcción no es algo ajeno para el delantero de Universitario de Deportes. Cuando jugaba en Salto Uruguay y aún no había cumplido los 16 años trabajó dos años como albañil porque ya venía su hijo mayor en camino. “Yo me quería hacer la casa de cero, estoy muy contento", declaró.

Jonathan Dos Santos espera en Uruguay el reinicio de la Liga 1. El atacante logró viajar a su país antes del cierre de las fronteras. “Yo me vine con Gregorio Pérez en el mismo vuelo. Apenas nos dieron libre, que en principio fue por diez días, cuando se suspendió el torneo. Me tomé el primer vuelo que salía para Uruguay y lo hice a tiempo porque a los dos días cerraron las fronteras y ya no se podía salir ni entrar más”, contó.

Sus compatriotas Luis Urruti y Federico Alonso, se quedaron en Lima y viajarán a Uruguay los próximos días en un vuelo imaginario. “Pero ya estuvieron un mes y medio allá en cerrados sin poder hacer nada”.

