Roberto Silva, presidente de la SAFAP, reveló detalles de la reunión en la que participaron junto a los seis clubes (Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Cusco FC, Municipal y Binacional) opositores a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, en medio de la crisis del fútbol peruano. Además, aclaró el comunicado sobre la “huelga como derecho constitucional”. Eso sí, calificó de “bajeza” el oficio de los otros once clubes en contra de la Agremiación de Futbolistas.

Como presidente de la SAFAP participaste de la reunión entre los seis clubes y el primer ministro Alberto Otárola. ¿Qué conclusión sacaste?

Me invitaron a asistir, y vuelvo e insisto, no es que parezca que voy con el otro grupo (seis clubes), sino que los otros once no me han invitado, sino iría con gusto para ver qué podemos aportar desde el punto de vista a los futbolistas, las preocupaciones y necesidades. Termina siendo un problema entre clubes mismos. Si los 19 clubes estuvieron alineados, no habría vuelta que darle.

¿Qué temas se trataron?

Los clubes querían explicar el por qué de su comportamiento y dar su versión de las cosas. Además, le pedían al Premier interceder a través de los mecanismos que tienen con la Federación para que todo esto se solucione. Dentro de esas alternativas sale la opción de no seguir avanzando mejor hasta que el torneo se resuelva. Escuché hasta la reapertura de todas las actividades, la normalidad. Yo tenía que asegurarme que los clubes vayan a proponer la continuidad del fútbol para todos.

SAFAP emitió un comunicado donde señala que “la huelga es un derecho constitucional” …

Los clubes (once equipos) sacaron un comunicado bastante inadecuado, lo entiendo por la situación de guerra, no nosotros, sino ellos, y nosotros como SAFAP metemos las narices porque finalmente lo que puede pasar afecta a los futbolistas. El hecho de que nosotros metamos las narices parece que les molesta y sacaron un comunicado que tiene tres partes. Una primera que señala como que un representante de una manera despectiva, pero pudieron decir que Roberto Silva fue a la PCM, no tenían que decir un representante, no hablamos de una persona que no conocen, de Joel Raffo, digo, ya que para mí es redactado por él, no me gustó. Con Joel tengo una línea directa (de comunicación) que ha tenido horas de horas. La segunda parte habla de trascendidos, también es una bajeza. Tú no puedes hacer un comunicado en base a un trascendido, es una irresponsabilidad. Por último, sugieren que nosotros podemos intervenir, que la huelga les preocupa. Una huelga es una posibilidad para los trabajadores con derechos. Es una decisión que no se toma a la ligera, se tomará en su conjunto si sienten una vulneración de sus derechos. Podrá ser ahora, mañana o nunca.

Estás al tanto de la reciente reunión entre los seis clubes y la FPF en Videna...

Me gustaría averiguar más al detalle para tener un poco de claridad de lo que se planteó, y poder transmitir esa esperanza porque acá la solución está en ellos, entre clubes y Federación.

En Municipal, los jugadores no cobran, tampoco entrenan...

Han tenido problemas económicos para cobrar y pagar, y los jugadores nos comunicaron, así que decidieron parar de entrenar. Nosotros los hemos respetado, los acompañamos, pero finalmente si necesitan de nuestro apoyo para resolver un tema con el club, ahí estaremos. Como lo sucedido con Sport Boys, que ponen ‘trascendidos’ que le dicen que no se presenten. A ningún jugador le he dicho que no se presenten.

