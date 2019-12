Rodrigo Cuba dejó Alianza Lima para vestir las sedas de Sport Boys en la temporada 2020. El lateral se fue del equipo causando opiniones divididas con su partida y con las declaraciones que dio unos días después.

“No me gustaba la forma de jugar de Alianza Lima. Todas las formas son válidas pero teníamos jugadores para hacerlo mejor”, indicó el jugar en radio Exitosa. El exblanquiazul salió a aclarar que nunca cuestionó el estilo de juego del equipo y de Pablo Bengoechea.

“Nadie critica el estilo, di mi punto de vista, es un gusto, no lo digo de ahora lo digo desde antes, todas las formas son válidas y esta forma a Alianza Lima le viene dando resultados desde el 2017. Si algo le da resultado al comando técnico, va a seguir haciéndolo, con tres finales es lo más lógico”, dijo en ‘Campeonísimo’ de Radio Fiesta.

El 'Gato’ afirmó que su relación con Pablo Bengoechea fue de técnico y jugador: “Mi relación con Pablo era de trabajo, ni buena ni mala, normal. No hemos discutido nunca, ni conversábamos siempre. Era de técnico y jugador, normal”.

“Al inicio me pareció raro no ser tomado en cuenta, pero yo lo tome por el lado que tal vez no era del gusto del DT o que él estaba buscando otras cualidades para el puesto y por eso había que seguir trabajando para cuando me tocara. No me fui conforme de Alianza Lima con la parte de la continuidad por unas lesiones que tuve, pero sí con las veces que me tocó participar porque lo hice de la mejor manera y a gran nivel", finalizó.

Liga 1: Lo más divertido del 'WhatsFA' en 2019. (Video: América TV)

MÁS NOTICIAS