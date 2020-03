Rodrigo Pérez es uno de los jugadores extranjeros que dejó huella en Alianza Lima. El ‘Ratón’ vive su cuarentena en Chile, donde coincidió con Mario Salas, nuevo entrenador de la escuadra blanquiazul. El exjugador brindó detalles sobre el técnico, a quien considera apto para dirigir a uno de los equipos más grandes del país. Además, compartió la experiencia que vive el país del sur con relación al COVID-19.

Rodrigo, ¿Cómo vives estos días de cuarentena?

Lamentablemente vivimos un momento delicado. Aquí en Chile la situación es difícil, pero ahí vamos apoyando desde nos corresponde. Viendo mucho fútbol y siguiendo con mi preparación.

El hincha de Alianza Lima te recuerda con cariño por el campeonato conseguido en el 2006...

Alianza Lima está en mi corazón. Ese año pasamos muchas cosas, pero lo más lindo fue salir campeones. Teníamos un equipazo: Forsyth, Arakaki, Pepe, ‘Chicho’ Salas, Jayo, Ligüera, Martel, Flavio. Todos fueron importantes. Hasta ahora mantenemos comunicación.

Alianza Lima acaba de contratar a Mario Salas un amigo al que conoces muy bien…

Un tipazo. Jugamos juntos en Santiago Wanderers en 1999. Ese año conseguimos el ascenso a primera con el equipo. Después me dirigió. Fue asistente de Marcelo Espina en Unión Española el 2008.

¿Cómo jugador era como jugador?

Era un volante central de respeto. Jugaba muy bien y cuándo tenía que pegar sabía cómo hacerlo. Es muy buena persona, un buen profesional. Ah, y siempre va a ganador.

Tú que conoces la interna de Matute, ¿Cómo crees que le irá en el equipo?

El hincha puede estar tranquilo, Mario es un gran profesional. Es un técnico decente y ganador. Es directo, con él no va el doble discurso. Es frontal y te brinda mucha confianza para que le respondas de la misma manera.

Alianza Lima tiene un camarín difícil y una hinchada exigente…

Es un técnico frontal, no creo que tenga problemas. Te dice las cosas como son directo. Muchas veces al jugador no le gusta que le marquen la cancha o que les digan las cosas como son, es un DT revolucionario, claro desde el inicio, no es doble discurso como te digo.

¿Cómo juega? El equipo tuvo problemas para encajar en la idea futbolística de Pablo Bengoechea…

Siempre va al frente. Tiene un juego vertical, agresivo. Le gusta utilizar el 4-3-3 con jugadores rápidos para las transiciones rápidas. Es muy organizado para atacar y defender.

Aquí dejó muy buena imagen el 2018 cuándo sacó campeón a Cristal…

Mario siempre se anda preparando. Por lo que leí, Alianza tiene muy buenos jugadores, muchos de selección y eso le ayudará a su trabajo. El hincha puede estar tranquilo tienen un técnico que siempre quiere ser campeón.

Tuviste una buena temporada como DT de Rancagua…

Primero el 2018 tuvimos una buena campaña en Cobreloa y el año pasado con Rancagua. Además hice el curso de 7 años de entrenador en la Universidad del fútbol Paraguay y nos seguimos preparando. También soy instructor de Conmebol.

Si por ahí Mario Salas te llama para darle una mano te vienes volando…

(risas). Hablé con Víctor Hugo Marulanda. Se comunicó conmigo y estuvimos viendo algunas opciones. También hablamos de Mario Salas. Hay unos temas pendientes para mitad de año. Por Alianza dejó todo y me voy volando.

