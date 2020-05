Federico Rodríguez y Adrián Balboa terminan su contrato con Alianza Lima en junio y las negociaciones para renovar sus vínculos laborales están cada vez más complicadas. Por tal motivo, la directiva del cuadro íntimo ya va viendo algunas opciones y Rodrigo Vilca, junto con Aldair Rodriguez son vistos con buenos ojos en La Victoria.

En conversación con Depor, el volante ofensivo de Deportivo Municipal, Rodrigo Vilca, aseguró que hasta el momento no ha tenido contacto alguno con la institución ‘blanquiazul', pero se mostró contento por el interés del club “Unos amigos me enviaron fotos de lo que salió en el periódico. No he hablado del tema con mi representante, pero siempre es bueno que te consideren, significa que estás haciendo las cosas bien”, señaló.

El futbolista de 21 años contó que tiene contrato con el cuadro ‘edil’ hasta diciembre de este año y no descartó la posibilidad de jugar en el cuadro de La Victoria. “La verdad es que ahora tengo un objetivo con mi club, estoy concentrado en eso. No puedo descartar nada, pero ahora mismo estoy pensando en ‘Muni’. Tengo contrato hasta fin de año", sostuvo.

Ministro de Salud sobre el regreso del fútbol peruano: “En 48 horas debemos tener temas resueltos con la FPF”

La semana pasada, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dio luz verde al reinicio del fútbol profesional en nuestro país. Desde ese momento, la Federación Peruana de Fútbol viene trabajando con más intensidad en los protocolos de seguridad necesarios para recibir la conformidad del Ministerio de Salud, que según el mismo titular de la Cartera, Víctor Zamora, estarían próximos a recibir el check necesario.

“En general, los protocolos para el retorno de deporte federado, así como para las actividades recreativas, están siendo evaluados en estos momentos. Una de las actividades que ha escrito sus protocolos es la FPF y nosotros debemos tener en 48 horas resueltos un par de temas con ellos para que el retorno sea, como hemos hecho con todas las actividades, seguro y no solo para todos los que practican deporte, sino para todas las personas que están indirectamente involucrados al mismo”, señaló según RPP.

