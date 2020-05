La Selección Peruana es su más grande anhelo. Jean Pierre Rhyner es uno de los futbolistas con ascendencia peruana que más cerca estuvo de defender a la escuadra blanquirroja. Incluso, iba a ser una de las novedades de Ricardo Gareca para los amistosos contra Alemania y Holanda (en 2018), pero un documento no le permitió cumplir su sueño.

El ahora defensa de Cádiz, de la segunda división de España, estuvo en ‘Depor en casa’, donde confesó que trabaja muy fuerte para tentar una nueva oportunidad en el combinado nacional, tomando en cuenta las competencias que se avecinan y dio a conocer detalles poco conocidos de su formación como futbolista, así como una anécdota que tuvo cuando estuvo en la Sub 20 de Perú.

La actualidad de Jean Pierre Rhyner en España

Tras su conocido paso por Grasshoppers, Jean Pierre Rhyner llegó a la segunda división de España, donde Cádiz es el equipo que le abrió las puertas y, ahora, está muy cerca de lograr el ascenso..

“Es el primero de los 3 años que tengo de contrato con Cádiz y estamos primeros, así que estamos cerca del ascenso. Al principio, fui lateral en el equipo, pero me siento mejor de central. Igual siento que las dos posiciones me caen bien. Si bien no tengo miedo de ir a las divididas, creo que me falta un poco más ‘maldad’ que es lo que los defensas suelen tener”, sostuvo Rhyner en diálogo con ‘Depor en casa’.

Su estadía en España le permitió conocer a Beto Da Silva, quien defendió los colores de Deportivo La Coruña. Sin embargo, el joven defensa confesó que no tuvo contacto algunos con Luis Advíncula, jugador peruano en Rayo Vallecano, pero que le encantaría hablar con él en el duelo que sostendrán en una de las once fechas restantes. "Conozco a Beto, Yoshimar Yotún y Renato Tapia, pero nos comunicamos muy poco”, agregó.

Jean Pierre Rhyner tiene contrato con Cádiz por tres temporadas. (Foto: Agencias)

El día que Jean Pierre Rhyner no pudo defender a la Selección Peruana por un trámite documentario

Jean Pierre Rhyner es uno de los jugadores que Ricardo Gareca esperaba ver en los últimos meses. Sin embargo, un documento entre las federaciones de Suiza y Perú no le permitieron ser parte de los amistosos que la Selección Peruana sostuvo con Alemania y Holanda, en 2018.

“Fue una pena muy grande. Eran juegos contra dos grandes de Europa. Hubiera sido lindo defender los colores, pero seguiré trabajando y espero que llegue la oportunidad pronto. Sé que por parte de la FPF está todo hecho. Solo falta la respuesta de Suiza. Están hablando y es lo único que falta. Luego, sería posible que pueda ser convocado”, sostuvo el defensor de ascendencia peruana.

Por otro lado, Jean Pierre Rhyner dio a conocer que vivió, como un hincha más, la participación de la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018. El jugador de Cádiz se mostró sorprendido por el gran nivel de la bicolor, aunque lamentó la mala suerte del debut ante Dinamarca.

Si bien no es un secreto el amor del defensa por Perú, no pudo evitar dar a conocer el gran cariño que le tiene a Suiza, por lo que no se atrevió a responder por el resultado que le hubiera gustado ver en un hipotético duelo entre los dos elencos. “Tienen que entender que los dos países están en mi corazón. No podría decirlo. Un empate estaría bien (risas)”, acotó.

Rhyner siguió a la Selección Peruana en Rusia 2018. (Foto: Agencias)

Su poco conocido hinchaje por Alianza Lima

A pesar de su lejanía, Jean Pierre Rhyner se mantiene informado del fútbol peruano. Incluso, son temas de conversación constantes cada que se junta con la familia de su madre. Incluso, no descartó vestir los colores de Alianza Lima, si es que en algún momento de su carrera llegue la posibilidad de jugar en Perú.

“Mi familia es hincha de Alianza Lima. En el futuro podría jugar ahí, nunca digo que no. Si llega la oportunidad, se ve dónde estamos, pero estoy abierto a todas las posibilidades. La familia, el barrio, todos son hinchas del equipo blanquiazul así que sería lindo jugar ahí. A pesar de eso, no cierro la puertas de Universitario”, confesó.

Una de las cosas que Jean Pierre Rhyner más recuerda de su paso por Perú, es el día en el que, integrando la Selección Peruana Sub 20, le dieron la ‘orden’ de no ser tan serio.

“Una anécdota que más relaciono a Perú es la que tuve un día en un autobús. Estábamos en Colombia para un amistoso y yo iba escuchando música, concentrado para el partido, como siempre, y vino el profesor y me dijo que estábamos en Perú y que tenía que reírme un poco más, que no esté tan serio”, recordó.

Rhyner reconoció que le gustaría jugar en Alianza Lima. (Foto: GEC)

Su estrecha relación con el hincha de la Selección Peruana

Si bien Jean Pierre Rhyner no ha tenido la oportunidad aún de jugar por la Selección Peruana, el defensa mantiene una buena relación con la hinchada nacional. Incluso, la mayoría se anima a afirmar que él debería ser el defensa del futuro en el equipo, cosa que el jugador de Cádiz corresponde con sinceros agradecimientos.

“A los hinchas les digo muchos gracias. Me gustaría defender los colores. Desde el principio estaba impresionado con el apoyo de la gente. Ahora, es un sueño mío jugar en la Selección Peruana y espero que pronto nos veamos”, sostuvo.

La intención de llegar a la Selección Peruana es una de sus prioridades, aunque la principal es lograr ganarse un puesto en su club, lo que aumentaría sus posibilidades de ser observado por el comando técnico del combinado nacional.

“Primero, me centro en Cádiz. Mientras pueda sumar minutos y partidos buenos, ya lo demás dependerá del profesor Ricardo Gareca. Preparado, estoy siempre, pero priorizo mi trabajo en España porque será difícil ser convocado si no lo hago bien en el equipo. Por mi parte, estoy preparado para ser lateral, central y, cuando llegue la convocatoria, estoy listo al 100%”, finalizó.

Mira aquí la entrevista completa a Jean Pierre Rhyner

TE PUEDE INTERESAR