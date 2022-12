Santiago García es el nuevo jugador de Alianza Lima. Si bien ha dicho que, ya sea de lateral o central, él se adapta a las necesidades del club, lo cierto es que su aporte va más allá de la posición en la que juega. Esto, porque tiene claro que su experiencia y características individuales serán de gran ayuda para el elenco blanquiazul, de cara a los dos torneos que tendrán en el 2023: la Liga 1 (donde quieren ser tricampeones) y la Copa Libertadores.

“De chico conocía lo que era Alianza Lima por las participaciones internacionales. De grande, conociendo a Claudio [Pizarro], me comentaba de su fanatismo por el club, siempre hablábamos del fútbol sudamericano. Así que cuando supe del interés de la institución, busqué información, vi en internet de las cosas que estaban haciendo y ellos también me hablaron del proyecto que tienen y me pareció muy interesante, por eso estoy hoy acá”, indicó a la prensa.

Respecto a cómo llega a La Victoria, García confesó que viene de un receso de Chile de un mes, por vacaciones, pero que su objetivo está puesto en aportar al equipo. “Para ganar en la Libertadores hay que hacer lo mismo que en un partido amistoso hasta el torneo y por Copa: ganar. Es lo que el club y la gente demanda, además que es lo que nosotros también queremos. Espero hacer mi mejor papel, para así aportar. Mi metodología es la misma: dar lo mejor”, dijo.

Sobre el aporte individual que dará, no dudó en afirmar que “como profesional, puedo jugar ya sea de lateral como central, me gustan ambas. Pero, como características, siempre mi entrega. Estos últimos años he aprendido mucho en la posición de central, trabajar en línea de tres, igual me adapto a las necesidades del club y hoy en día es venir a aportar, sea dentro o fuera. Además, me gusta dar lo mejor, ser positivo y meter el corazón”.

Sin embargo, un punto que notó, a su llegada al cuadro victoriano, fue su orden, el cual lo compara con su paso en Europa. “Me llamó mucho la atención el orden, porque me pareció a la par de Alemania, por la organización, desde mi llegada al aeropuerto hasta el día de ayer en la firma de contrato. Todo muy profesional, desde el primer contacto con el club, cuando hablamos de sus ideas, y eso no es normal en Sudamérica. [...] Me gusta esto”, sostuvo.

¿Quién es Santiago García?

Santiago García estuvo en Unión La Calera de Chile antes de llegar al elenco íntimo. No obstante, su hoja de vida es aún más impresionante, ya que defendió los colores de Werder Bremen de Alemania (donde fue compañero de Claudio Pizarro), Palermo de Italia y Toluca de México.

Ahora, a sus 34 años, buscará un nuevo desafío con el cuadro peruano, el mismo que no solo planifica un gran 2023 para pelear por el tricampeonato de la Liga 1, sino también espera lavarse la cara en la Copa Libertadores. Ojo, este miércoles es el sorteo del certamen internacional.





