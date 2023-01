Alianza Lima pasó una prueba de fuego frente a Junior de Barranquilla, por la ‘Tarde Blanquiazul’. Ahora se prepara para su próximo rival internacional, Atlético Nacional, con el que medirá fuerzas este sábado 14 de enero, una semana antes del inicio de la Liga 1. Los jugadores tienen claro qué deben hacer en el campo, en especial Santiago García, quien rápidamente se ha acoplado al sistema de Guillermo Salas.

En diálogo con GOLPERU, el defensa argentino confesó sentirse bien, tras el amistoso del último domingo, luego de más de un mes de no tener competencia: “El jugar 90 minutos ha sido un desgaste mucho más que un entrenamiento, así que fue muy bueno. La última vez que tuvimos un amistoso fueron de 60 minutos, la idea ahora era llegar bien a los 90. Venimos progresando con lo que nos dice el profesor ‘Chicho’, qué es lo que necesitamos para llegar al campeonato bien física y futbolísticamente”.

Si bien ya tiene la consigna del tricampeonato -es una premisa en los camerinos- sabe que hay más en juego este año. “Sí, aquí se tiene claro el tricampeonato. Creemos que tenemos para pelearla en lo más alto, contamos con jugadores super capacitados y profesionales, así que ojalá que lo podamos conseguir. Hay material para hacerlo”, sostuvo, con la convicción de que junto a sus compañeros pelearán en la zona más completa del mejor torneo de club a nivel sudamericano.

“La Copa Libertadores conlleva competir contra los mejores equipos de Sudamérica y siempre en el grupo te toca un brasileño con jugadores extraordinarios o argentinos muy competitivos, colombianos -como los que enfrentamos el domingo- con una velocidad y técnica increíbles, pero creo que estaremos a la par de esos clubes y competiremos de la mejor manera”, afirmó. Eso sí, confesó que fue por ello que no dudó en darle el ‘sí' a los blanquiazules.

Ya que, como él mismo admitió, “siempre cuando un equipo grande te llama y te dice que tienes que jugar ahí, a uno le mueve el piso. Me ilusionaba jugar la Copa Libertadores de nuevo, de competir a alto nivel en un buen club; lo hice en Chile, pero las herramientas habían sido otras, y creo que eso me hizo tomar la decisión. También he hablado con el staff deportivo, para tener una idea de cómo es la institución y de lo que querían hacer y eso me gustó”.

Finalmente, narró cómo fue su contacto con Claudio Pizarro y sus referencias de Alianza Lima: “No conversamos mucho sobre Alianza con Claudio, pero sí sabía de que es hincha, que está pendiente de los resultados. Tenía sus comentarios sobre el club, así que le pregunté algunas cosas, como con qué equipo había jugado y más. Nos reíamos un poco, pero no estaba con el conocimiento pleno de la liga, así que hice una llamadas a algunos compañeros que habían jugado acá y me hablaron todos bien”.





