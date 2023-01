¿Cuáles son los alcances del cargo que usted preside?

Estoy a cargo de gestionar, realizar y organizar de la mejor forma todas las competiciones que están dentro de la FPF; es decir, Liga 1, Liga 2, Reservas, Femenil. La idea es sacar lo mejor de todas estas competiciones.

¿Qué criterios se siguieron para programar la primera fecha del Apertura?

Es importante que la gente conozca. Fundamentalmente, en esta primera fecha nos tocaron cuatro partidos en Lima y, por principio de seguimiento con la autoridad, nos han pedido que podamos espaciar lo más posible cada uno de ellos. Por eso se tomó la decisión, primero, que se jugara un partido el día sábado, dos partidos el domingo y, posteriormente, un partido el lunes, en este caso, con Universitario (vs. Cienciano). Contábamos con un estadio Monumental con alumbrado, hasta recientes noticias que nos informaron que va a estar en mantenimiento la iluminación.

¿Por qué jugar un lunes cuando la asistencia de público es menor si la comparamos con el domingo?

Era complicado programar el día domingo el ‘U’ vs. Cienciano porque la autoridad no nos permitió ponerlo con otro partido en conjunto. Es decir, el Municipal vs. Unión Comercio (11 a.m.) y el Sport Boys vs. Alianza Atlético (3:30 p.m.) no podemos pasarlos al lunes. Tener un lunes con un partido a las 11 de la mañana y otro a las 3:30 de la tarde lo hacía poco atractivo para el producto de la Liga 1. Nosotros siempre vamos a velar por el interés de los 19 equipos que conforman la competencia; pero posterior a ello nos notificaron (en la ‘U’) que no iban a poder contar con el alumbrado, cuando inicialmente en la programación sí era posible.

El administrador de Universitario, Jean Ferrari, dijo que usted no tiene conocimiento de la liga peruana...

Respeto la opinión que él tenga sobre esta situación. Lo que tengo que decir es que se les explicó la situación por la cual se tomaba esta decisión. Se había consultado a las autoridades. De repente iba a ser un poco complejo el inicio del torneo. En muchas ciudades están teniendo situaciones particulares que son ajenas al fútbol. Cuando se le explicó, él obviamente da su punto de vista. Es así que solicitan hacer un cambio para jugar el domingo a las 7:30 p.m., pero a esa hora también íbamos a necesitar el alumbrado. Posterior a ello, al día siguiente nos dicen que no cuentan con alumbrado. Entonces, el desconocimiento que yo pueda tener sobre la liga no lo comparto del todo. Al fútbol peruano sí lo conozco, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo y creo que una de las cosas importantes es ver de qué manera se tiene una programación equilibrada para los 19 clubes.

¿Se reprogramará el Universitario vs. Cienciano?

Se necesita hacer un cambio, porque el alumbrado no lo tiene. Allí tenemos que hacer una acción para poder resolver. También necesitamos una respuesta de las autoridades para ver cómo podemos acomodar ese partido de la mejor forma; pero sí tiene que haber un cambio (reprogramación), definitivamente.

Universitario de Deportes debutará en la Liga 1 2023 de local ante Cienciano. Foto: Universitario.

¿Existe algún riesgo de que la Liga 1 se postergue o se posterguen algunos partidos por la crisis social que se está viviendo en el interior del país?

Como liga, nosotros hicimos ya una planeación del año deportivo. Nosotros pensamos que podemos iniciar esa fecha (21 de enero). Lo ideal es que no sufra tantos cambios porque eso le quita seriedad a la misma. Sin embargo, si hay situaciones ajenas a lo que es el fútbol, se tienen que tomar en cuenta. Siempre vamos a salvaguardar la seguridad de la afición y de los clubes. Tenemos que estar muy atentos a lo que puedan comunicarnos las autoridades.

¿Cómo es la comunicación con las autoridades?

Hacemos consultas escritas, llamadas telefónicas. Ellos están muy pendientes de que se lleve una programación que les permita tener los elementos para poder dar esas garantías.

Alianza Lima es otro de los clubes que también se quejó por jugar el domingo a la 1 de la tarde en el calor de Piura. ¿Se cambiará el horario del partido?

No, se mantiene como está. La idea principal es no estar tocando el calendario salvo por actos externos, de terceros o una situación social.

Cuando se empiecen a jugar las Eliminatorias, ¿qué flexibilidad tendrá el calendario del torneo para la selección?

En las planificaciones que se venían haciendo siempre se ha tomado mucho en cuenta a la selección nacional. La liga siempre se ha preocupado por darle cabida a la selección. Es algo que importa mucho. En la planeación que se establece desde antes ya se toma eso en consideración.

Usted dijo que el VAR llegaría en el Clausura 2023, ¿mantiene su posición?

Tenemos pensado implementarlo en el Clausura 2023. En el transcurso del año, si llegan a pasar algunas cosas que lo puedan modificar, no te puedo garantizar que no cambiará. La idea es que eso suceda. Los árbitros ya están en esa capacitación. Debemos estar preparados para hacerlo.

¿Cuánto del presupuesto se ha destinado para el VAR?

Supera los dos millones y medio de dólares. Se tiene que gastar mucho en tecnología, capacitación. No es solo lo que se ve en la televisión, sino lo que hay detrás. Se tienen que hacer muchas adecuaciones en infraestructura en los estadios. Es una inversión fuerte para implementar una herramienta como esta.

¿Habrá VAR para todos los partidos de la Liga 1?

Lo ideal es implementarlo en todos los estadios y desde el minuto uno, pero sí tenemos que tener las garantías de que sea bien llevado e implementado. Esto tenemos que garantizar.

¿Los estadios están en la capacidad de adaptar su infraestructura y recibir el VAR?

A día de hoy no están preparados para eso. Algunos sí, pero no son la mayoría. Se tienen que hacer adecuaciones para que esto pase.

¿Qué pasará con estos clubes que renovaron su contrato con el Consorcio Fútbol Perú?

Como liga, lo que tengo que hacer es organizar la competencia y está destinada con 19 equipos. Las acciones legales externas que estén haciendo los clubes no podría comentarlo.

Hay ocho clubes que dijeron que se iban a retirar del torneo si la FPF no levanta la medida cautelar que les impide televisar sus partidos. De suceder esto, ¿es posible un campeonato solo con once equipos?

No, porque formalmente como liga no hemos recibido ningún tipo de información. Legalmente, necesitaríamos recibir algún tipo de documento donde nos digan que no participarán, algo que no ha pasado. Todos los involucrados quieren que haya liga, que haya partidos. Han solicitado balones y arbitrajes para partidos amistosos. Me queda muy claro que todos quieren que haya liga con todos sus participantes.

Alianza buscará este año su revancha en la Libertadores, donde lleva 28 partidos sin ganar. (Foto: Leo Fernández)

¿Hay algún plan de contingencia si se da el peor escenario?

La liga está preparada para iniciar la competición y en ese sentido lo que buscamos es que todos estén. Ya si nos notifican algo, ya tendremos que hacer las modificaciones necesarias.

¿Qué es lo que usted quiere hacer en corto plazo con el torneo peruano?

Lo más interesante que tiene la liga es que puede crecer mucho. Hay particularidades que desde afuera no se notan, como las ciudades de altura, la complejidad de que varios equipos jueguen en un mismo estadio; pero lo que creo que podría potenciar mucho a la liga sería empezar a tener mediciones; es decir, para que la afición comience a conocer lo que es el producto de la liga y también para los equipos. Como liga, tenemos que generar mucha información que les ayude a tomar decisiones, como transferir un jugador, para cambiar un horario de partido, para saber cómo atender mejor a su afición. Es información que debe ser entregable.

¿Encontró predisposición de los clubes para que la liga funcione?

Todos los que estamos metidos en el fútbol lo que más quieren es que haya desarrollo, que se genere inversión de marcas, que haya patrocinadores que estén buscando una oportunidad de participar en el fútbol. Todos están muy ávidos de obtener información par mejorar sus necesidades y de alguna manera que todos crezcan. Es una tarea de la liga.

¿Los problemas de algunos clubes (derechos de televisión), los conflictos sociales, entre otras cosas, afectan a la Liga 1 como producto?

Seguramente sí, pero en este caso el fútbol difícilmente esté por encima de una situación social que vive el país. El fútbol es entretenimiento y no deja de estar supeditado a una situación como esta. Creo que las marcas están interesadas en invertir en productos que son eventos en vivo, que al final del día no se tienen tantos. El acceso a ellos generan mucha expecatativa. Creo que están muy ávidos con el crecimiento de la Liga 1.

TE PUEDE INTERESAR