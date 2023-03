El último fin de semana, Santiago García fue clave en la pizarra de Guillermo Salas: dejó la zaga central, apareció como lateral izquierdo y cuando se le necesitó, se ubicó de ‘9′: abrió el camino del triunfo ante Cusco FC. Sí, y en medio de toda esa alegría, el defensor argentino no dudó en mencionar a Claudio Pizarro, con quien compartió en Werder Bremen de Alemania y que de alguna manera lo ayudó para que se dé su llegada a La Victoria.

“Cuando (Claudio Pizarro) supo que venía a Lima (a jugar por el combinado íntimo), me ofreció cualquier tipo de ayuda. Siempre tuvo buenos comentarios de la institución”, sostuvo el defensa del actual bicampeón del fútbol peruano, en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, Santiago García habló sobre la nueva posición de lateral izquierdo que se le asignó en Alianza Lima, la misma que -a pesar de no desempeñarla por mucho tiempo- no le es desconocida, ya que supo cómo desarrollarla durante sus primeros años como deportista profesional.

“Trataré de cumplir con lo que me pidan. Me gustan las dos funciones. Hace tres años que no jugaba de lateral, pero es una posición que -de joven- hice habitualmente. Me gusta mucho, sabiendo mis limitaciones de edad”, agregó el zaguero del combinado blanquiazul.

Un inicio de año soñado para Alianza Lima

A la fecha, Alianza Lima acumula 12 puntos en la tabla de posiciones, a solo un paso de alcanzar a Deportivo Garcilaso, club que se mantiene como líder hasta la fecha con 13 unidades. En el recuento aparece César Vallejo con 10 puntos, aunque con un partido pendiente con los íntimos.

El siguiente reto que tendrán los dirigidos del ‘Chicho’ Salas será contra Sport Huancayo. Aunque el partido será en la altura, el equipo confía que ello no será impedimento para continuar con su racha y llegar en óptimas condiciones a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la primera semana de abril.





