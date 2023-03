Paolo Guerrero fue parte del once inicial en el duelo de Racing vs. Sarmiento y comienza a hacerse un espacio en el equipo de Fernando Gago. El peruano salió en el segundo tiempo, pero fue un problema para la defensa. Luego de la victoria de ‘La Academia’, habló con los medios de comunicación sobre su presente en el club y momento futbolístico.

“Estoy en el peso que me han pedido (85 kilos), mi peso de toda mi vida siempre fue 86 kilos y siempre me sentí bien, fuerte, ágil y vine aquí y me dijeron que querían que pese 85. Me siento bien y toca seguir trabajando”, mencionó el futbolista peruano.

Llegado en el último mercado de fichajes, tuvo en rápido proceso de adaptación con sus nuevos compañeros. Ahora, con 39 años de edad, tiene uno de los últimos retos de su carrera con Fernando Gago como DT y una gran ansiedad por seguir su relación con el gol.

“Él sabe, él sabe. Fernando Gago sabía que me moría por hacer un gol; pero bueno, lo más importante es que ganamos el partido. Cuando Racing Club gana todos estamos felices”, declaró el atacante nacional a los medios argentinos tras ser titular por primera vez.





¿Qué dijo Fernando Gago?

Las buenas participaciones en los entrenamientos han sido claves para definir su presencia. Ante esto, Fernando Gago habló sobre su inclusión en el once titular por primera vez. Otro detalle que resaltó fue su capacidad y cómo se viene adaptando al equipo.

“Me gustó el partido del equipo. Supimos por donde podíamos lastimarlos y en líneas generales creo que fue una buena actuación. Paolo (Guerrero) lo hizo bien. Necesita seguir sumando entrenamientos y partidos de este tipo, para que pueda seguir demostrando todo lo que sabemos que puede dar”, indicó en conferencia de prensa.





