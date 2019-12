Alianza Lima decidió tomar cartas en el asunto del acceso negado a los hinchas de Sporting Cristal que se quedaron sin ingresar al Alejandro Villanueva para la semifinal de ida de la Liga 1, a pesar de contar con los boletos comprados para el duelo.

“Realizaremos la devolución del dinero a aquellos hinchas de Sporting Cristal que no pudieron ingresar a la tribuna Norte, destinada para la visita, y no fueron leídas por los scanners de la tiquetera. Esto no incluye entradas adquiridas de forma fraudulenta como las adquiridas a revendedores”, sostiene el comunicado de la escuadra íntima.

Con ello, Alianza Lima espera solucionar el impase que sufrieron los fanáticos de Sporting Cristal y poner paños fríos al asunto, ya que -según indican- hicieron todo lo posible por la que la fiesta del fútbol se desarrolle de la mejor manera.

Por otro lado, Sporting Cristal anunció que suspendió la venta de entradas online y que desde hoy los boletos se expenderán en la sede del club en La Florida. Además, apuntó que aquellos que no lograron acceder a Matute, tendrán una entrada de cortesía para la tribuna oriente, para el partido de este miércoles en el Estadio Nacional.

Alianza Lima y Sporting Cristal se volverán a ver las caras este miércoles en el encuentro de vuelta que definirá al segundo finalista. El duelo está pactado para disputarse en el Estadio Nacional, desde las 8:00 p.m. (hora peruana), vía GOLPERU.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: el resumen del partido en Matute. (02/12/19)

