Si bien Alianza Lima igualó sin goles con Universidad Católica y no le pudo regalar una alegría a sus hinchas en la ‘Tarde Blanquiazul’, el partido dejó algunos puntos interesantes, y uno de ellos fue el esperado debut de Sebastián Rodríguez, refuerzo extranjero para la temporada 2024. El uruguayo ingresó en el tramo final de la segunda mitad y demostró que puede aportar mucho en la distribución, algo que le ha pedido especialmente el técnico Alejandro Restrepo. Tras el pitazo final, se mostró emocionado por sumar sus primeros minutos.

El ‘Bigote’ entró al minuto 72 de juego y se posicionó en la base del mediocampo. Brindó algunos pases a sus compañeros, buscando romper la defensa rival, aunque no tuvo mucho éxito, y eso se debe a la falta de ritmo. De todas formas, se notó que tiene mucha calidad y que, de ponerse a tope, no hay duda de que será titular en el once ‘blanquiazul’.

“Me sentí muy bien, el partido pasado no pude jugarlo, pues tenía poco tiempo con el equipo y me tenía que poner a la par; pero hoy entré y estoy conociendo al equipo”, fueron las primeras palabras del exfutbolista de Peñarol a Zapping Sports. “Estoy integrando un grupo muy sano con muchas ganas de competir y eso hace que el equipo juegue de gran forma”, agregó.

Después, el volante de 31 años confesó lo que le ha pedido el entrenador colombiano durante la pretemporada. “El profesor me pide que juegue con confianza y que haga jugar al equipo desde mi posición. Nos estamos acercando a la idea sobre todo en el tema de la intensidad que es lo que desea el cuerpo técnico para el equipo”, concluyó el uruguayo.

Rodríguez es llamado a ser el ‘cerebro’ de Alianza Lima en el 2024, año en que el club luchará por ser campeón nacional y buscará llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. Todo indica que será el enganche ideal para Restrepo, que tiene como esquema de juego el 3-5-2. Solo es cuestión de tiempo para ver la mejor versión de Sebastián en el fútbol peruano.





¿Cuándo es el debut de Alianza Lima en Liga 1?

Luego de igualar sin goles con Universidad Católica de Chile por la ‘Tarde Blanquiazul’, Alianza Lima regresará a los entrenamientos pensando en su debut en la Liga 1, donde enfrentará a la Universidad César Vallejo. Los dirigidos por Alejandro Restrepo iniciarán su camino en el Torneo Apertura en condición de local, en el Estadio Nacional.

El duelo está pactado para jugarse el domingo 28 de enero desde las 8:00 de la noche (hora peruana) y será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX. Cabe recordar que los ‘íntimos’ jugarán en el coloso de José Díaz porque el estadio Alejandro Villanueva se encuentra sancionado por lo que sucedió en la final de vuelta en 2023.





