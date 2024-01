Su rendimiento irregular a lo largo de 2023 hizo que Alianza Lima decida no contar con él de cara a la temporada 2024. Carlos Zambrano está en busca de un nuevo club y recientemente salió a la luz que tenía conversaciones avanzadas con Lanús. Parecía todo encaminado para que el defensor regrese al fútbol argentino; sin embargo, este domingo se conoció que el ‘Kaiser’ decidió rechazar la oferta porque en sus planes está continuar su vida en Perú. Recordemos que tiene contrato vigente con el cuadro ‘blanquiazul’ (funciona hasta finales de esta campaña).

Según informó el periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes, el exjugador de Boca Juniors no quiso regresar a Argentina a pesar de que “Alianza Lima le daba todas las facilidades, incluso hasta pagarle parte del salario”. Los clubes ya tenían el acuerdo hecho, pero el zaguero de 34 años tomó la decisión de quedarse.

Se conoció que Lanús estaba comprometido a pagar el 75% del salario de Zambrano y el porcentaje restante lo iba a asumir la institución de La Victoria. Era una buena oportunidad para regresar a uno de los torneos más competitivos de Sudamérica, pero Carlos decidió que no es el momento. Es así que, por ahora, sigue sin equipo porque no está incluido en los planes de Alejandro Restrepo.

Hace unas semanas, Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional de Alianza Lima, reveló que Zambrano no iba a ser tomado en cuenta para el 2024. “Estamos tratando de encontrar la mejor salida posible”, confesó. El defensor dio una respuesta a esta decisión: “Aún tengo contrato con Alianza Lima y debo resolver temas en casa. Alianza tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa y no me comentó nada”.

La pasada temporada, el ‘Kaiser’ llegó a Alianza Lima como uno de los refuerzos de lujo tras su paso por Boca Juniors. Sin embargo, pese a tuvo buenos partidos al inicio, no terminó de encajar el equipo y finalmente la directiva ‘blanquiazul’ decidió no contar con él para la campaña 2024. En total, completó 25 partidos, distribuidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Además, anotó dos goles, vio 10 tarjetas amarillas y una roja.





¿Cuál es el siguiente partido de Alianza Lima?

Luego de igualar sin goles con Universidad Católica de Chile por la ‘Tarde Blanquiazul’, Alianza Lima regresará a los entrenamientos pensando en su debut en la Liga 1, donde enfrentará a la Universidad César Vallejo. Los dirigidos por Alejandro Restrepo iniciarán su camino en el Torneo Apertura en condición de local, en el Estadio Nacional.

El compromiso está programado para jugarse el domingo 28 de enero desde las 8:00 de la noche (hora peruana y colombiana) y será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX. Cabe recordar que los ‘íntimos’ jugarán en el coloso de José Díaz porque el estadio Alejandro Villanueva se encuentra sancionado por lo que sucedió en la final de vuelta en 2023.





